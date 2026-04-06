Metalúrgica de 9 expuso la calidad de sus casillas en Expoagro 2026

La empresa nuevejuliense Metalúrgica de 9 realizo un gran esfuerzo por llegar a mas clientes en el pais, y se focalizo en ser parte de Expoagro 2026 que se dio en el mes de marzo ultimo en San Nicolás.

Este es el tercer año que la metalúrgica nuevejuliense, con la diferencia que en esta oportunidad lo hizo mediante inversión propia y en un stand de mayor cantidad de metros.

David Martinelli, del área comercial de la empresa ubicada en ruta nacional 5, km 262. comento que ya habían estado presentes a través de la Municipalidad de 9 de Julio y en la edición 2025, a través de Magriba (Cámara de fabricantes de maquinaria agrícola de la provincia de Buenos Aires).

En Expoagro Metalurgia de 9 de presento varios modelos de casillas, trineos petroleros y modulos para oficinas en ciudad y campo. Ademas de casas moviles para ser instaladas en tan solo 30 dias, comento el vocero de la metalurgica.