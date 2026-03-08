08/03/2026   Provinciales

Memoria viva: la inundación, los bebés internados y el heroísmo silencioso de la Neo del Penna

En la madrugada de la histórica inundación de Bahía Blanca en 2025, el subsuelo del Hospital de calle Láinez comenzó a llenarse de agua. Allí funcionaba la neonatología. Quince bebés fueron evacuados por un equipo de once enfermeras y dos médicas que, sin protocolos ni luz, decidieron convertirse en héroes y salvar vidas.

“Soy enfermera desde 2007. Trabajé en otra institución y en el Penna ya hace 11 años que estoy en Neonatología. Recuerdo que cuando comenzó a inundarse el sector del subsuelo yo ya había terminado mi jornada laboral, que es de 24 a 6, al igual que mis compañeras. Pero no pudimos volver a nuestras casas con nuestras familias: nos quedamos a evacuar a los bebés hacia algún lugar seguro. Estaba todo oscuro y nos alumbrábamos con los celulares. Solo sentíamos el agua en nuestros pies. Llamamos a las mamás que estaban en la residencia de madres, porque esa noche había 16 bebés pero no todas las madres estaban presentes», contó Luciana Marrero.

La enfermera Luciana Marrero, Saira y Amely: la emoción del reencuentro. Fotos: Emilia Maineri – LaNueva.

“No estábamos preparados. Nunca pensamos que iba a inundarse de esa manera, al igual que todo Bahía Blanca. A algunos bebés los llevamos a la residencia de madres y a otros a una habitación de pediatría, ambos lugares en pisos más arriba. Nosotras mismas sacamos a los bebés hacia otro sector del hospital, entre ellos una bebé que pesaba poco más de un kilo».

La Nueva / Por Laura Gregorietti

 

