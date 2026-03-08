Memoria viva: la inundación, los bebés internados y el heroísmo silencioso de la Neo del Penna

En la madrugada de la histórica inundación de Bahía Blanca en 2025, el subsuelo del Hospital de calle Láinez comenzó a llenarse de agua. Allí funcionaba la neonatología. Quince bebés fueron evacuados por un equipo de once enfermeras y dos médicas que, sin protocolos ni luz, decidieron convertirse en héroes y salvar vidas.

“Soy enfermera desde 2007. Trabajé en otra institución y en el Penna ya hace 11 años que estoy en Neonatología. Recuerdo que cuando comenzó a inundarse el sector del subsuelo yo ya había terminado mi jornada laboral, que es de 24 a 6, al igual que mis compañeras. Pero no pudimos volver a nuestras casas con nuestras familias: nos quedamos a evacuar a los bebés hacia algún lugar seguro. Estaba todo oscuro y nos alumbrábamos con los celulares. Solo sentíamos el agua en nuestros pies. Llamamos a las mamás que estaban en la residencia de madres, porque esa noche había 16 bebés pero no todas las madres estaban presentes», contó Luciana Marrero.

“No estábamos preparados. Nunca pensamos que iba a inundarse de esa manera, al igual que todo Bahía Blanca. A algunos bebés los llevamos a la residencia de madres y a otros a una habitación de pediatría, ambos lugares en pisos más arriba. Nosotras mismas sacamos a los bebés hacia otro sector del hospital, entre ellos una bebé que pesaba poco más de un kilo».

La Nueva / Por Laura Gregorietti