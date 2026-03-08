Más rendimiento en menos hectáreas: la tecnología que apunta a reducir la brecha en producción agrícola

Durante las últimas décadas, la producción agrícola argentina ha experimentado avances tecnológicos significativos. Sin embargo, todavía existe una distancia importante entre el rendimiento potencial de los cultivos y el rendimiento que efectivamente se obtiene en los lotes productivos, siendo uno de los principales desafíos para la competitividad del agro nacional.

Un estudio realizado por Jose Andrade, investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) y del CONICET demostró que los rendimientos logrados de maíz y trigo representan en promedio cerca del 53% del rendimiento potencial en secano, lo que implica una brecha productiva cercana al 47%. En el caso de soja y girasol, los rindes alcanzan aproximadamente el 65% del potencial, lo que equivale a una brecha cercana al 35%.

Fuente: José F. Andrade Catedra de Cerealicultura, FAUBA-CONICET

Factores que explican la brecha productiva

La brecha de rendimiento no responde a una sola causa, sino a la combinación de múltiples factores agronómicos y ambientales. Entre los más relevantes se encuentran la nutrición de los cultivos, el manejo de suelos, la presión de malezas, plagas y enfermedades, la elección de híbridos o variedades y las decisiones de manejo a lo largo del ciclo productivo.

La nutrición de cultivos aparece además como un factor clave, ya que la reposición insuficiente de nutrientes en los suelos argentinos es una de las causas estructurales de las brechas productivas actuales. En ese contexto, la adopción de prácticas agronómicas más precisas, el manejo por ambientes y la incorporación de herramientas digitales comienzan a jugar un papel cada vez más relevante para mejorar la eficiencia productiva.

Expoagro 2026 presenta nuevas estrategias para cerrar la brecha

En el marco de Expoagro 2026, que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo en el predio ferial de San Nicolás, Bayer presentará (en el lote 45) un recorrido centrado en cómo sus soluciones agregan valor a lo largo de todo el proceso productivo, integrando genética, protección de cultivos, herramientas digitales y prácticas regenerativas.

La propuesta busca mostrar cómo la articulación entre tecnología y manejo agronómico permite mejorar la consistencia de los resultados productivos. El enfoque apunta a acompañar al productor desde las decisiones iniciales de barbecho, pasando por la siembra y el manejo del cultivo, hasta la cosecha, demostrando cómo la combinación de herramientas puede optimizar la eficiencia del sistema agrícola.

Este nuevo contexto habilita un escenario favorable para impulsar mejoras en productividad y eficiencia dentro de los sistemas agrícolas. En este contexto, uno de los ejes del recorrido estará centrado en el rol de los cultivos de servicio, una herramienta estratégica. Los cuales, integrados a la rotación, contribuyen a mejorar la salud física, química y biológica del suelo y complementan prácticas de manejo como el uso de herbicidas y fertilizantes.

Entre las alternativas que se presentarán se encuentra la camelina, un cultivo invernal que permite mantener el suelo activo y protegido durante el invierno, al mismo tiempo que permite la posibilidad de generar nuevos ingreso para el productor. Este tipo de estrategias se inscriben dentro del concepto de agricultura regenerativa, orientada a producir más con menos recursos mientras se recupera la salud del suelo.

En esa línea también se presentará PRO Carbono, la plataforma de soluciones regenerativas de Bayer en América Latina, que conecta actualmente a cerca de 3.000 productores y promueve la medición de carbono, la adopción de prácticas regenerativas y la trazabilidad de las producciones agrícolas. El objetivo es construir cadenas más sustentables y generar valor ambiental y económico a partir de datos medidos y verificables.

Otra de las propuestas que se exhibirán será Dekalb Integrado, un esquema que combina germoplasma con prescripciones específicas de densidad de plantas por ambiente y recomendaciones precisas de nitrógeno por híbrido. Esta herramienta se apoya en el conocimiento generado por la red de información agronómica de la compañía y busca aportar valor ayudando al productor a reducir la brecha de rendimiento.

La iniciativa también contempla el acompañamiento de asesores agronómicos a campo. Esta metodología tiene el objetivo de asegurar la correcta implementación de las recomendaciones y maximizar el aprovechamiento de cada tecnología disponible.

Otro de los pilares será la digitalización de la agricultura, donde la plataforma FieldView™ permitirá recopilar y analizar información proveniente de la maquinaria agrícola y de los lotes productivos. Entre las novedades se destaca el lanzamiento de FieldView™ Drive 2.0, un dispositivo más potente para la carga de datos desde la maquinaria, orientado a mejorar la generación de información para la toma de decisiones agronómicas.

El recorrido concluirá con la presentación de Preceon, un sistema de precisión para maíz de baja estatura. Esta tecnología incorpora recomendaciones agronómicas y digitales específicas por lote e híbrido, con el objetivo de maximizar el rendimiento, reducir el vuelco y quebrado de las plantas y permitir el acceso al cultivo durante todo su ciclo productivo.

De esta manera, la propuesta que se presentará en Expoagro busca mostrar soluciones integrales que combinan genética, manejo agronómico, digitalización y prácticas regenerativas. Paquetes como los de Bayer, pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema productivo y acercar los rendimientos reales al potencial que ofrecen los ambientes agrícolas argentinos.