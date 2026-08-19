Más presencia federal: la SRA acompañó a productores y entidades rurales

Durante el último fin de semana, la Sociedad Rural Argentina recorrió más de 5.000 kilómetros para estar cerca de los productores, acompañar a las entidades rurales y fortalecer el vínculo con las comunidades productivas de distintas regiones del país.

De Corrientes a Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, la SRA estuvo presente en seis encuentros que reflejan la diversidad, el esfuerzo y la potencia productiva del campo argentino.

Corrientes: 90ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria

En Corrientes, la SRA participó de la 90ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja e Industria, una muestra que reúne las principales actividades productivas de la provincia, entre ellas la ganadería, el arroz, la forestación, la producción de búfalos, los caballos y el turismo rural.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, participó de las actividades acompañado por directores de la entidad y referentes del Distrito 8: Maximiliano Mantilla, Víctor Navajas y Caio Mathé, protesorero de la SRA.

Santa Fe: 90ª edición de ExpoVenado

En Santa Fe, la SRA estuvo presente en la 90ª edición de ExpoVenado, una de las muestras tradicionales del sur provincial, que reúne a más de 300 expositores de los sectores productivo, comercial, industrial y gastronómico.

El secretario de la SRA, Carlos Odriozola, acompañó la jornada, que contó además con una importante propuesta ganadera, incluyendo las exposiciones nacionales de Hampshire Down y Boer.

Chaco: 50° aniversario de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño

En Chaco, la SRA acompañó la celebración del 50° aniversario de la Sociedad Rural del Norte Chaqueño, en un encuentro que reunió a representantes del sector productivo, autoridades y referentes de la comunidad.

Nicolás Pino participó junto a los directores de la SRA Alberto Dansey, Carlos Vera y Juan Bautista Nogués. También estuvo presente el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien destacó el rol de las entidades rurales en el desarrollo productivo y económico de la provincia.

Buenos Aires: 79ª edición de Expo Junín

En Junín, provincia de Buenos Aires, la SRA acompañó la 79ª edición de Expo Junín 2026, una muestra que reúne a productores agropecuarios, empresas, instituciones, comercios y expositores de distintos rubros del noroeste bonaerense.

El director de la SRA, Marcos Mathé, y el delegado de la entidad, Agustín Insaurralde, participaron de las actividades de esta tradicional exposición, que combina ganadería, industria, comercio, innovación y maquinaria agrícola.

Entre Ríos: 82ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Federal

En Entre Ríos, la SRA estuvo presente en la inauguración de la 82ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Federal, un encuentro que pone en valor el trabajo, la producción y el crecimiento de la región.

La entidad estuvo representada por Nicolás Pino, el director de la SRA Juan Bautista Nogués y los delegados por Entre Ríos Domingo Veronesi, Guillermo Manfredini y Wenceslao Gadea.

Córdoba: 52ª Expo Agroindustrial y Ganadera de Vicuña Mackenna

En Córdoba, la SRA participó de la inauguración de la 52ª Expo Agroindustrial y Ganadera de Vicuña Mackenna, una muestra que refleja la diversidad productiva de la región y constituye un punto de encuentro entre el campo y la comunidad.

Los directores de la SRA por el Distrito 4, Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde, acompañaron la jornada, que contó con ganadería, agroindustria, remates, disertaciones y la participación de emprendedores, artesanos y comercios locales.

Una SRA presente en todo el país

Cada una de estas actividades representa una nueva oportunidad para estar cerca de los productores, escuchar sus necesidades y acompañar el trabajo de las entidades rurales.

Con presencia en cada región, la Sociedad Rural Argentina continúa fortaleciendo su vínculo con el interior y consolidando una mirada verdaderamente federal, porque para representar al campo argentino hay que estar donde el campo trabaja, produce y crece.

Durante estos encuentros, Nicolás Pino valoró y agradeció el esfuerzo de todos los productores argentinos, que siguen apostando, invirtiendo y produciendo en cada región del país. Además, remarcó la necesidad de avanzar en las medidas que permitan recuperar competitividad, generar mejores condiciones para producir y lograr que la Argentina pueda aprovechar las oportunidades que hoy ofrece el mundo.

“Hoy la agenda del sector tiene un reclamo muy concreto, que es avanzar hacia retenciones cero, pero también incorpora otros temas que son fundamentales para producir, como la infraestructura y el acceso al financiamiento. Y en este contexto también hay que valorar el esfuerzo de los productores, que pese a las adversidades siguen apostando a producir, invirtiendo y sosteniendo la actividad”, señaló Pino.

Y agregó: “Tenemos que estar cerca de los productores, escuchar lo que necesitan y acompañarlos en cada región. El campo argentino tiene la capacidad y el compromiso para crecer, pero necesitamos recuperar competitividad y contar con las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades que hoy nos presenta el mundo”, dijo el dirigente.