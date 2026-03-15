Mas personas se van sumando como pilotos de avion en el Aero Club 9 de Julio

En un intenso trabajo de difusion y formacion de pilotos de aero planeadores y de avion en el Aerco Club 9 de Julio, la entidad aeronautica de la ciudad hizo publico en sus redes sociales, el primer vuelo solo el vecino Cristian Garcia.

El empresario de la venta de maquinarias agricolas en 9 de Julio y la región, en sus primeras palabras tras aterrizar, fueron gracias por prestarmelo un ratio, subrayo emocionado por su primer vuelo, al que se sumaron integrantes del Aero Club con sus felicitaciones.

La entidad comento que Cristian vino con ganas y con la ilusión de convertirse en piloto de avion, gracias a su esfuerzo en pocas horas ya voló solo, estamos orgullosos de su crecimiento en nuestra institución. Al tiempo que agradeció al equipo de instructores, y pilotos que hacen posible estos momentos tan lindos.