El próximo 4 de diciembre, el país recibirá de Uruguay la Presidencia Pro Tempore del Mercosur para el primer semestre de 2027. La agenda llega cargada de acuerdos comerciales, pero también de la duda de cómo aprovechar las nuevas oportunidades si la producción local gana terreno más lentamente que la de sus socios.

La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay generan hoy cerca del 17% de la producción mundial de los principales cultivos, casi el doble que a comienzos de siglo. Sin embargo, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el avance fue desigual, ya que entre los trienios 2000-2002 y 2020-2022, la producción agropecuaria argentina creció un 2,3% anual, frente al 3,2% de Brasil y el 3,9% de Paraguay.

En Brasil, las mejoras de productividad explicaron alrededor de dos tercios del aumento de la producción. En la Argentina, la productividad total de los factores permaneció prácticamente estancada y el crecimiento dependió, sobre todo, de utilizar más recursos.

El acuerdo interino con la Unión Europea, en aplicación provisional desde mayo, contempla la eliminación de aranceles para el 99% de los envíos agrícolas argentinos. De acuerdo con un análisis realizado por IERAL de Fundación Mediterránea, entre mayo y septiembre, las exportaciones nacionales a ese destino aumentaron un 13% interanual, las de Brasil crecieron un 27%, las de Paraguay un 46% y las de Uruguay cayeron un 10%.

Además, la Presidencia argentina deberá seguir las negociaciones con otros destinos. Dentro de ellos, sobresale la India gracias al saldo comercial favorable de US$4.035 millones que logró la Argentina en 2025. Vietnam, Canadá y la EFTA también registraron superávits, mientras que el intercambio con Japón dejó un déficit de US$1.130 millones. Para el agro, la discusión no se agota en acceder a esos mercados, sino que incluye la posibilidad de vender una canasta más diversa.

Los incentivos detrás de la producción

El informe de la BCR señala que la Argentina es el único de los cuatro socios que aplica derechos de exportación a los granos y sus derivados. Entre 2009 y 2022, el productor recibió por soja, maíz y trigo un precio promedio cercano al 20% por debajo del internacional.

En cuanto a la financiación, para la campaña 2025/26, Brasil puso a disposición R$516.200 millones mediante el Plan Safra, con tasas reducidas para una parte de esos créditos. En la Argentina, de los US$14.747 millones necesarios para sembrar los seis principales cultivos, el 70% se cubrió con fondos de terceros, más de la mitad de ese financiamiento provino de acopios, cooperativas, proveedores y exportadores.

Y cuando se considera la incorporación de tecnología, la aplicación de nutrientes por hectárea cultivada pasó de 141 a 322 kilos en Brasil y de 35 a 59 kilos en Argentina. En soja, el rinde brasileño aumentó un 29% entre comienzos de siglo y las últimas tres campañas consideradas, mientras que las mejoras de sus socios se ubicaron entre el 3% y el 11%, mientras que en maíz, la Argentina conserva el rinde más alto del bloque.

Una agenda externa con tareas puertas adentro

La próxima conducción argentina tendrá que avanzar en el reparto de los cupos concedidos por Europa, acompañar el cumplimiento de requisitos sanitarios y de trazabilidad, y buscar acuerdos sobre el arancel externo común. A su vez, el comercio entre socios sigue alrededor del 10,5% de las exportaciones totales del bloque, afectado por demoras aduaneras, diferencias regulatorias y costos logísticos.

Para las economías regionales, esas trabas se suman a los desafíos de inversión, ya que abrir un destino puede mejorar las perspectivas de venta, pero producir más, agregar valor y llegar a tiempo exige financiamiento, tecnología e infraestructura. Ese será uno de los puntos centrales con los que el agro podrá medir los resultados del semestre argentino al frente del Mercosur.