Más de 200 jóvenes participaron en el Sunset Ganadero del IPCVA en Azul

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) organizó un nuevo Sunset Ganadero para jóvenes el 16 de abril en la Sociedad Rural de Azul. El lema fue “Carne argentina: historias que inspiran”, con una propuesta innovadora que integró charlas, experiencias y testimonios sobre la producción, la sanidad, la nutrición y el valor cultural de la carne vacuna.

La jornada estuvo especialmente orientada a acercar la actividad ganadera a las nuevas generaciones, con una destacada participación de estudiantes y jóvenes de la comunidad local. El cierre, como no podía ser de otra manera, incluyó un espacio de camaradería con música en vivo y un espectacular show de fuegos con ojo de bife, picaña y costillares con música en vivo.

Fernando Hernández, consejero del IPCVA, destacó durante el Sunset Ganadero que “es muy importante destacar la cantidad de chicos jóvenes y es a ellos a quienes debemos apuntar”. “La gente joven y el consumo de carne son parte del propósito del Instituto y este tipo de eventos ofrecen una experiencia completa, con distintos oradores, historias de vida y degustación de la mejor carne argentina”, agregó.

Desde el ámbito de la actividad física, la profesora Lucrecia Mastrangelo remarcó el valor nutricional de la carne vacuna: “Es muy importante consumir carne, sobre todo después de realizar actividad física, porque ayuda a regenerar el músculo, aporta energía y permite una mejor recuperación. Es clave incorporarla como parte de un hábito saludable”.

En la misma línea, la licenciada en nutrición Martina Chiodini subrayó el rol de las proteínas en la alimentación diaria: “Las proteínas cumplen una función estructural esencial en nuestro cuerpo, son como ladrillos que permiten construir músculo. La carne aporta proteínas de alto valor biológico, lo que significa que se absorben de manera eficiente y sin inhibidores. Por eso, es importante incluirla en la alimentación cotidiana”.

Por su parte, el ingeniero Alejandro de La Tour, presidente de la Asociación Argentina Criadores de Hereford, valoró la iniciativa como una herramienta para acercar la ganadería a la sociedad. “La idea de este Sunset Ganadero es acercarnos a la gente, especialmente a los jóvenes, para que conozcan la ganadería en general y la raza Hereford en particular, con el acompañamiento del IPCVA, con el que trabajamos desde hace años, buscamos seguir fortaleciendo una industria a cielo abierto que posicionó a la Argentina en el mundo y que tiene un enorme potencial a futuro”, reflexionó.

Los Sunsets Ganaderos del IPCVA se consolidan cada vez más como un espacio de encuentro para las nuevas generaciones, promoviendo la ganadería, nuevas tecnologías, y una alimentación balanceada mediante testimonios inspiradores que contribuyen al crecimiento de la cadena de ganados y carnes.