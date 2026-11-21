La Sociedad Rural Argentina manifiesta su preocupación y rechazo a las nuevas exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a través de la Resolución 260/2026, que incorpora la obligación de presentar mensualmente información laboral mediante el sistema F.U.T.U.R.O., a partir de enero de 2027.

La normativa establece la presentación de una declaración jurada que incluirá información salarial y de jornada laboral, recibos de haberes y comprobantes bancarios de acreditación de salarios, entre otra documentación respaldatoria.

Consideramos que esta normativa representa un retroceso en materia de simplificación administrativa y un avance hacia esquemas de controles excesivos que imponen nuevas obligaciones, aumentan los costos laborales y generan mayores cargas administrativas para los empleadores.

Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes.

Entendemos que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas laborales, pero esto no puede significar multiplicar trámites, generar controles innecesarios ni trasladar permanentemente nuevas obligaciones al sector privado.

Por todo ello, solicitamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo que revean esta medida, reconsideren sus alcances y avancen hacia mecanismos de fiscalización que prioricen la simplificación, la eficiencia y la reducción de las cargas administrativas.

Los productores necesitamos medidas que generen previsibilidad y condiciones que favorezcan el desarrollo y la generación de nuevos empleos formales, no nuevas trabas que dificulten la actividad productiva.