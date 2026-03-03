Mariano Navone tiene a Luli Mancini como entrenador

El tenista de 9 de Julio Mariano Navone inicia una nueva etapa junto a Alberto Luli Mancini como entrenador. Esta semana Navone comenzará a jugar el Master 1000 de Indian Wells.

El certamen de Estados Unidos se iniciará ese miércoles 4 de marzo sobre superficie dura. El sorteo se llevará a cabo el martes, y en ese momento se conocerá el rival de Navone.

La noticia del trabajo en conjunto entre Navone y Mancini se confirmó luego de la participación del nuevejuliense en el Abierto de Chile. Navone se había desvinculado de Andrés Della Torre después de tres años de un trabajo en conjunto.

Mariano Navone acaba de cumplir 25 años, el viernes 27 de febrero y tiene la expectativa de mejorar en esta etapa de su carrera. El nuevejuliense tiene potencial como para seguir creciendo en este deporte muy exigente.

Alberto Mancini ex tenista profesional ATP – Capitán de Copa Davis del Equipo Argentino (2004-2008) – ATP Coach – Fue entrenador de Puerta, Coria, Lapentti, Lepchenko, Cuevas, Fognini.