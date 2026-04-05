Mariano Navone le ganó al español Daniel Mérida y se consagró campeón en el ATP de Bucarest

El tenis argentino vive un fin de semana inédito: por primera vez en la historia tres jugadores albicelestes son protagonistas de finales ATP en tres certámenes distintos, algo que no había ocurrido en la época de la Legión. Mariano Navone en Bucarest, Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston. Y en la primera definición del domingo, en el polvo de ladrillo del Ion Tiriac Open de Rumania, Navone (60°) se coronó campeón por primera vez en su carrera: venció al español Daniel Mérida (21 años, 136°, proveniente de la clasificación) por 6-2, 4-6 y 7-5, en dos horas y 17 minutos.

Se trató de una final atiborrada de gestos nerviosos, dudas y quiebres (hubo catorce rompimientos de servicio en total) en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep. En ese contexto, el argentino nacido en la localidad bonaerense 9 de Julio y cuatro años mayor que su rival europeo, encaró la final con la experiencia de haber llegado a esa instancia dos veces (perdió las definiciones de Río de Janeiro y Bucarest 2024). Querido entre el público (de hecho, el sábado, la figura rumana Illie Nastase le entregó el trofeo como jugador “más popular” del torneo), Navone se sobrepuso a los altibajos y profundizó el desgaste físico de Mérida, que llegó a la última batalla desde la qualy.

Claro que Navone también arribó a la final con mucho kilometraje: incluso en las semifinales había disputado el partido más largo de la semana, de tres horas y 31 minutos, al derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp, salvando dos match points. Tras ganar el primer set con autoridad, pero padecer el segundo parcial (en el que hubo siete quiebres en total), Navone -entrenado desde febrero por Alberto Luli Mancini- pudo sobreponerse a la tensión en los momentos clave. Pero sufrió demasiado para cerrar el match: no pudo hacerlo cuando sacó 5-3 en el tercer set y contó con dos match points. El score se equilibró (5-5), pero el argentino insistió y volvió a romperle el saque a Mérida en el decimosegundo game, para terminar la historia en su favor (7-5).