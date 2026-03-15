Mariano Navone campeón en Punta Cana

Bajo una altísima temperatura que obligo el tenista nuevejuliense, Mariano Navone obtuvo este domingo en República Dominica su primer torneo de Challenger 175 “Cap Cana” en la Republica Dominicana, donde venció por 7/5 6/4 al italiano Matteo Bellucci

La final comenzó adversa para el oriundo de 9 de Julio (Prov. de Buenos Aires), ya que el italiano Mattia Belluci comenzó con un rápido quiebre y posterior 2 a 0 en el primer set. Sin embargo, «La Nave» se recuperó y la manga fue muy equilibrada hasta el 5-5, cuando el albiceleste volvió a quebrar y sacó para cerrarla por 7 a 5. Pocos minutos antes de que esto ocurra, la definición tuvo que suspenderse por una importante ola de calor.

En el segundo set, la superioridad de Navone fue abismal: llegó a estar 5 a 2 arriba y sacando para partido. Pero los nervios le jugaron una mala pasada y el europeo lo aprovechó para quebrar y descontar hasta el 5-4. Sin embargo, nuevamente con su servicio, el nuevejuliense cerró la manga y también el partido. ¿Marcador final? 7-5 y 6-4.

Así, Mariano obtuvo su título más importante: un Challenger de categoría 175. Este emparda en relevancia a Cagliari, que da la misma cantidad de puntos y que consiguió en la temporada 2024. De esta manera, ya suma ocho trofeos en esta categoría en sus vitrinas. Además de los dos mencionados anteriormente hay que agregar Poznan, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe II, Cerdeña, Braunschweig y Lima.

Por último, la victoria le sirvió para obtener las unidades necesarias para escalar 19 lugares en el ranking ATP. Así, pasará del puesto N°79 al N°60 y regresará a un Top del que no formaba parte desde febrero de 2025. El próximo desafío de Navone será el Miami Open, donde disputará el cuadro principal y buscará acceder a la segunda ronda por primera vez en su carrera.

Cabe destacar que es el primer trofeo que La Nave logra con su nuevo entrenador, Luli Mancini, con quien comenzó hace pocas semanas los entrenamientos bajo sus ordenes.