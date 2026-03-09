Mañana comienza Expoagro 2026, la gran cita de los agronegocios. Datos a tener en cuenta de la vigésima edición

Desde este martes 10 al viernes 13 de marzo, el agro argentino volverá a encontrarse en la “Capital Nacional de los Agronegocios”. Expoagro 2026 edición YPF Agro contará con una agenda récord en convocatoria, contenidos y negocios, y con una amplia oferta de activaciones, novedades, charlas y lanzamientos para todo el mundo productivo.

El predio ferial y autódromo de San Nicolás, la sede predilecta para la muestra que este año festeja su 20° aniversario, reunirá a más de 700 expositores de toda la cadena agroindustrial, 12 entidades bancarias públicas y privadas, 30 startups y universidades, 21 delegaciones internacionales, 8 razas vacunas, y a funcionarios, técnicos, especialistas, productores y público en general.

Además, de la mano de Nidera -Semillero Oficial de Expoagro 2026-, Advanta, AFA, DONMARIO/ILLINOIS, NK Semillas, Spraytec, Stine, SUPRA, LDC, YPF Agro, Bayer e INTA, habrá 12 plots con ensayos de cultivo en pie donde se mostrarán los más recientes lanzamientos agronómicos.

Los imperdibles

Durante cada uno de los días de la muestra, habrá más de 50 actividades diarias en los 7 auditorios del predio: Tecnódromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio de Agronegocios CREA, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere.

Para los fanáticos de los “fierros”, las últimas novedades en tecnología, maquinaria y vehículos se expondrán en el Tecnódromo Mario Bragachini, un clásico de Expoagro que se suma al aniversario con nuevas propuestas. Por la mañana se exhibirán los grandes hitos acumulados durante estos 20 años y por la tarde, por primera vez, se mostrará el silobolsa inteligente y se podrán ver drones volando en enjambre y realizando distintas labores.

Como novedad, también se podrá disfrutar de un Show de máquinas de construcción John Deere.

Por su parte, en el Espacio Personal Agtech, 30 startups, agtech y universidades presentarán desarrollos orientados a optimizar procesos productivos, comerciales y logísticos.

Debates y capacitación

Como vidriera del gran agro argentino, la megamuestra cuenta con una robusta agenda de ciclos de charlas y jornadas de capacitación sobre tecnologías, oportunidades de negocios, decisiones productivas y escenarios futuros.

La agenda también sorprenderá con Eureka! Drones. Un panel con especialistas, técnicos y pilotos con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades que se desarrollará el miércoles 11 de marzo a las 10 horas en el Anfiteatro ArgenINTA.

En este espacio también se realizará el tradicional FORO ECONÓMICO, con la participación de especialistas en la materia y un acabado análisis de las proyecciones para el 2026. El martes 10 a las 15 horas disertará David Miazzo, el miércoles 11 a las 12 horas, Carlos Melconian, y el jueves 12 a las 16 horas, Salvador Di Stefano.

Por segundo año consecutivo el Club del Riego congregará a referentes y especialistas para analizar estrategias frente al clima, con la participación además de empresas líderes y organismos públicos. La actividad se desarrollará en el Anfiteatro ArgenINTA, el miércoles 11 a las 16 hs, y será moderada por el ingeniero agrónomo Aquiles Salinas, especialista en riego y director de la Estación Experimental INTA Manfredi.

Con la participación del meteorólogo Leonardo De Benedictis y la moderación de la periodista Brenda Quattrini el jueves 12 a las 15 hs se desarrollará la jornada PUNTO CLIMA en el Anfiteatro ArgenINTA. Allí se abordarán las perspectivas agroclimáticas y las proyecciones que determinarán este año productivo.

Una de las novedades de este año será también la Cumbre de Contratistas edición Piersanti, un encuentro organizado por la cámara sectorial (FACMA) destinado a debatir las necesidades y urgencias, pero también los proyectos a largo plazo, de un sector que dinamiza el grueso de las labores agrícolas.

También habrá espacio para las futuras generaciones. En la Jornada Nacional de Jóvenes, estudiantes, agrupaciones, y referentes de distintos centros de formación intercambiarán ideas y conocerán de cerca la última tecnología del agro. La cita se desarrollará el jueves 12 de marzo, a las 14 hs en el Tecnódromo de la megamuestra y contará con la participación de la UNNOBA, FAUBA, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de La Plata y ACA.

Por su parte, Red Mujeres Rurales volverá a presentar su agenda estratégica para el crecimiento del sector a través de ENTRAM.AR, su espacio de articulación e incidencia colectiva, en el marco del Año Internacional de la Mujer Productora Agropecuaria, declarado por Naciones Unidas.

El clima propicio para los agronegocios

Como cada año, las principales entidades bancarias desplegarán líneas de crédito específicas y beneficios para los cuatro días de la exposición. En total, son 12 entidades financieras públicas y privadas, entre los que se encuentran Banco Provincia como main sponsor; Banco Nación como sponsor, ICBC como sponsor internacional y Galicia como auspiciante. También participarán BBVA, COMAFI, CREDICOOP, Banco de La Pampa, Macro, Nera, Banco Patagonia y Santander.

El Centro de Agronegocios Pampero será el punto de encuentro para organismos y empresas líderes del sector, que contarán con un espacio exclusivo para fortalecer vínculos, sellar alianzas y definir proyectos en conjunto. Participarán 17 entidades en total.

Por su parte, en la Carpa Internacional ICBC habrá rondas de negocios internacionales organizadas por Santa Fe Global y Prom Argentina. También se espera la visita de 21 delegaciones extranjeras.

La ganadería renueva su propuesta

En un año bisagra para la producción ganadera, el sector tendrá un protagonismo indiscutido dentro de Expoagro. Con la presencia de 8 razas -Angus, Hereford, Brangus, Braford, Brahman, Sanga, Senepol y Limousin-, habrá una agenda completa de charlas y activaciones, espacios de intercambio y propuestas gastronómicas de primer nivel.

Como en cada edición, el “plato fuerte” serán los remates ganaderos televisados y vía streaming, que se desarrollarán desde el lunes previo a la apertura general hasta el viernes 13 y superarán las 160.000 cabezas.

Por su parte, la Expo Braford Avanza tendrá su segunda edición, el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo en el sector ganadero de la muestra. Además de su patio gastronómico, el evento contará con una jura de corrales y de bozales, un taller de jura, concurso de jurados, remates de reproductores y un ciclo de charlas técnicas.

Experiencia digital

El plano, la agenda y la guía de expositores completa de Expoagro 2026 edición YPF Agro podrán encontrarse en la web oficial. Asimismo, los visitantes tendrán a disposición ExpoBot, el asistente virtual exclusivo que puede diseñar recorridos personalizados y resolver dudas de manera ágil y rápida.

Asimismo, por quinto año consecutivo podrán seguirse todas las novedades de la megamuestra en el streaming oficial, que mostrará el minuto a minuto de todo lo que sucede en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La agenda tendrá dos programas diarios: de 10 a 12hs Las Voces del Agro y de 15 a 17hs AgroManía a través de la web y el canal de YouTube.

DATOS ÚTILES

Fecha: del martes 10 al jueves 12 de marzo de 2026 – Horario: 8.30 a 18.30 hs.

Viernes 13 de marzo de 2026 – NUEVO horario: 8.30 a 15 hs.

SERVICIOS

En el predio habrá estacionamiento libre, con bono contribución. Los visitantes podrán visitar los 6 patios gastronómicos y 8 puestos de hidratación. También habrá 3 colectivos gratuitos que recorren la muestra, 12 estaciones de lavado de manos y 11 sectores de sanitarios distribuidos por todo el predio.