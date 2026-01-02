Malestar: El Club Atlético hizo publica una nota dirigida a la comunidad
Sobre las ultimas horas del 2025 en la sede del Club Atlético 9 de Julio se vieron sorprendido cuando un grupo de personas utilizaron de manera indebida, el natatorio de la institución «millonaria», hecho que se advirtió fue cometido de manera nocturna y sin autorización.
Por lo tanto con un fuerte malestar, el Club hizo publica una nota dirigida a la comunidad:
Ante los sucesivos hechos de uso indebido de las piletas de natación en horario nocturno, el Club Atlético advierte sobre la absoluta prohibición de dicha práctica, así como también de las posibles consecuencias que deriven de ello. No responsabilizándose el Club por la utilización de las instalaciones fuera de los horarios regulares.Por otra parte, el Club se reserva la potestad de tomar acciones para hacer respetar su espacio privado.
Deja un comentario