Macron defiende a los agricultores franceses en su reunión con Milei

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este domingo con el presidente Javier Milei, con el doble objetivo de «defender» a los agricultores franceses movilizados contra el acuerdo comercial con el Mercosur.

«Le dije muy sincera y claramente al presidente que hoy Francia no firmaría este tratado del Mercosur tal como está», dijo Macron a la prensa en la pista del aeropuerto, antes de partir hacia Brasil. «Incluso, él me dijo que no estaba satisfecho» con este texto, agregó.

«No siempre pensamos igual en muchos temas», dijo Macron en referencia a Milei antes de reunirse con él este domingo. Además, aseguró que le resulta útil intercambiar ideas antes del G20, al que ambos mandatarios asistirán el lunes y el martes en Río de Janeiro.

Por otra parte, en Francia los agricultores se movilizarán contra un tratado de libre comercio de la Unión Europea (UE), impulsado principalmente por Alemania y España, que quieren firmar el acuerdo antes de fin de año con el Mercosur.

Los trabajadores agropecuarios franceses especulan que habrá una competencia desleal entre los productos europeos con los del los países que confirman el Mercosur. Adicionalmente, creen que no estarán sujetos a las estrictas normas medioambientales y sanitarias de Europa.

«Seguiremos trabajando duro para defender nuestro modelo. Si todos somos razonables, hay un camino a seguir, pero no será a costa de nuestros agricultores», dijo Macron.