Los lácteos se mantienen por debajo de la inflación y hasta registran bajas

En un contexto de inflación elevada, los lácteos mostraron en agosto un comportamiento distinto al del resto de los alimentos. Según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), los precios de la categoría «leche, lácteos y huevos» aumentaron en el Gran Buenos Aires apenas 1,4% mensual, frente al 6,2% del IPC general.

En el acumulado enero-agosto la suba llega al 15,3%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 33,6%, lo que muestra que los lácteos corrieron claramente por detrás del promedio de la economía.

El informe de OCLA también remarca la dispersión de precios según la región y el canal de venta. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el incremento mensual fue de solo 0,5% y la variación interanual ronda el 20,5%, bastante menor a la inflación general.

Un dato llamativo es que la leche común entera en sachet de un litro bajó 0,6% en CABA respecto de julio. Esto implica que en algunos segmentos de consumo los precios no solo se frenaron, sino que incluso retrocedieron en términos nominales.

En el caso del Gran Buenos Aires, los precios promedio de agosto marcaron que la leche fresca entera de un litro se ubicó en $1.616 con un aumento mensual del 2%. La leche en polvo entera de 800 gramos promedió $10.837 con una suba del 1%.

El queso cremoso alcanzó los $11.311 (+1,4%), la manteca de 200 gramos $3.751 (+0,4%), el yogur firme $2.162 (+2,2%), el dulce de leche $3.159 (+2,3%) y los huevos $3.971, con una baja del 1,5%. El único producto que mostró un ajuste algo mayor fue el queso sardo, que subió 2,6%, aunque todavía muy por debajo de la inflación mensual.

Mientras frutas y verduras tuvieron aumentos de dos dígitos ,como el tomate con un alza del 16,2% o el limón con 13,2%, los lácteos se mantuvieron estables. Para el consumidor, esto significa que en agosto los productos lácteos se abarataron en términos reales frente a otros alimentos.