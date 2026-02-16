Lo que tenia que terminar como una fiesta de carnaval, termino en un crimen y todo debió suspenderse

Lo que debía ser una noche de fiesta en los carnavales de Mercedes terminó en tragedia. En plena avenida colmada de familias una discusión derivó en un ataque a tiros que dejó a un joven gravemente herido. Horas después, se confirmó su fallecimiento en el Hospital Blas L. Dubarry.

Según informó el portal local Mercedes Ya, el disparo impactó en la zona occipital de la víctima y generó escenas de pánico: corridas, personas buscando refugio y el show musical interrumpido abruptamente tras escucharse las detonaciones.

La violencia irrumpió cerca de la 1 de la madrugada del domingo, en plena avenida colmada de familias y jóvenes que participaban de los corsos de carnaval en Mercedes.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho se habría desencadenado tras una discusión entre un joven y una persona mayor. En ese contexto, un hombre que estaba acompañado por una mujer extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la zona occipital de la víctima.

El ataque desató escenas de desesperación: corridas hacia el sector del Palacio Municipal, sillas caídas y personas buscando refugio mientras el joven permanecía tendido en el suelo con abundante sangrado.

El dramático momento también quedó registrado en la transmisión oficial en vivo. La cantante local Fernanda Otolini interrumpió su actuación, los músicos dejaron de tocar y quienes estaban sobre el escenario se arrojaron cuerpo a tierra al escuchar las detonaciones.

Internación crítica y fallecimiento

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry, donde quedó internado en estado crítico. Horas más tarde, pese a la atención médica recibida, se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Braian Cabrera, cuyo nombre ya circulaba ampliamente en la comunidad cuando se conoció la noticia de su muerte.

Desde la secretaría de Seguridad municipal informaron que, a partir del seguimiento de cámaras del Centro de Monitoreo y del operativo desplegado en la zona, fueron aprehendidos los presuntos autores a los pocos minutos del ataque.

De acuerdo al comunicado oficial difundido por el Municipio, los detenidos son Martín Auza y Luján Auza, madre e hijo. Ambos quedaron a disposición de la Justicia del Departamento Judicial Mercedes. También se informó el secuestro del arma presuntamente utilizada en el hecho.