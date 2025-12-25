LNF: Se conoce el cronograma de partidos de la última fecha de la primera rueda

Llega a su fin la primera rueda de Primera A la Liga Nuevejuliense de Futbol, cuyo torneo lidera el equipo del Club Atlético San Martin, y que precisamente en la fecha 11, recibe en su estadio este viernes 26 a las 21hs., al equipo del Club Once Tigre, equipo que esta a tan solo tres unidades del «Santo».

Por su parte el Torneo Mayor de Ascenso juega este sabado juegan en 12 de Octubre, el local que recibe a las 19hs. a Defensores de la Boca, y el dia domingo, a las 20hs. en Dudignac, el local, Atletico Dudignac enfrenta a 18 de Octubre.

El resto de la fecha de la Primera A, el sabado, Atlético Patricios recibe a Agustín Alvarez. El domingo 28, a las 18hs. Naon recibe a Atletico 9 de Julio, ambos equipos vienen de perder, y buscaran recuperar posiciones en el campeonato.

También a las 18hs, El Fortín recibe en su Cancha, al Atletico French, y en Facundo Quiroga, el Viole enfrenta a Atletico La Niña.

Cierra la fehca a las 20hs. en el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustin recibe al Club Libertad.

Cronograma de futbol, dias y horarios

Viernes 26- 21 hs. San Martin – Once Tigres

Sábado 27- 18hs. 12 de Octubre vs. Def. de la Boca

Sábado 27- 19hs. Atl. Patricios – Ag. Alvarez

Domingo 28 – 18hs. Naon – Atl. 9 de Julio

Domingo 28- 19hs. El Fortín – French

Domingo 28 – 19hs. Atl. Quiroga – Atl. La Niña

Domingo 28- 20hs- San Agustin – Libertad

Domino 28 – 20hs. Atl. Dudignac vs. 18 de Octubre

Posiciones en el Torneo

San Martín- 23

Once Tigres – 20

Atlético Naón -19

Libertad – 19

Atlético 9 de Julio – 17

Atlético French – 14

San Agustín -12

Atlético Patricios – 12

Atlético Quiroga – 9 (1)

El Fortín – 8

La Niña – 6 (1)

Agustín Álvarez – 4