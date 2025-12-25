LNF: Se conoce el cronograma de partidos de la última fecha de la primera rueda
Llega a su fin la primera rueda de Primera A la Liga Nuevejuliense de Futbol, cuyo torneo lidera el equipo del Club Atlético San Martin, y que precisamente en la fecha 11, recibe en su estadio este viernes 26 a las 21hs., al equipo del Club Once Tigre, equipo que esta a tan solo tres unidades del «Santo».
Por su parte el Torneo Mayor de Ascenso juega este sabado juegan en 12 de Octubre, el local que recibe a las 19hs. a Defensores de la Boca, y el dia domingo, a las 20hs. en Dudignac, el local, Atletico Dudignac enfrenta a 18 de Octubre.
El resto de la fecha de la Primera A, el sabado, Atlético Patricios recibe a Agustín Alvarez. El domingo 28, a las 18hs. Naon recibe a Atletico 9 de Julio, ambos equipos vienen de perder, y buscaran recuperar posiciones en el campeonato.
También a las 18hs, El Fortín recibe en su Cancha, al Atletico French, y en Facundo Quiroga, el Viole enfrenta a Atletico La Niña.
Cierra la fehca a las 20hs. en el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustin recibe al Club Libertad.
Cronograma de futbol, dias y horarios
Viernes 26- 21 hs. San Martin – Once Tigres
Sábado 27- 18hs. 12 de Octubre vs. Def. de la Boca
Sábado 27- 19hs. Atl. Patricios – Ag. Alvarez
Domingo 28 – 18hs. Naon – Atl. 9 de Julio
Domingo 28- 19hs. El Fortín – French
Domingo 28 – 19hs. Atl. Quiroga – Atl. La Niña
Domingo 28- 20hs- San Agustin – Libertad
Domino 28 – 20hs. Atl. Dudignac vs. 18 de Octubre
Posiciones en el Torneo
San Martín- 23
Once Tigres – 20
Atlético Naón -19
Libertad – 19
Atlético 9 de Julio – 17
Atlético French – 14
San Agustín -12
Atlético Patricios – 12
Atlético Quiroga – 9 (1)
El Fortín – 8
La Niña – 6 (1)
Agustín Álvarez – 4
