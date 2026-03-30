¡Llega una nueva edición del “Concurso Fans de la Carne Vacuna, una Pasión Argentina”!: Ahora habrá un ganador por provincia y a nivel nacional

El concurso “Fans de la Carne Vacuna, una Pasión Argentina”, organizado por el IPCVA, tiene como objetivo difundir contenidos educativos sobre la carne vacuna como un producto nutricionalmente bueno para una dieta saludable y el trabajo de la cadena de ganados y carnes como un sector productivo sustentable y de suma importancia para la Argentina.

Está dirigido a niños de entre 11 y 13 años de los cursos de 6° o 7° grado del Nivel Primario (para Sistemas Educativos Provinciales que contemplan 7 años de primaria), y 1° o 2° año del Nivel Secundario (en aquellas provincias cuya escuela primaria tiene hasta 6to grado). Podrán participar escuelas plurigrado (ver bases).

Los equipos postulantes –siempre a cargo de un docente responsable- deberán demostrar sus conocimientos y su creatividad a través de la elaboración de un video, un relato fotográfico o una monografía.

En la edicion 2025, los alumnos de primer año del Instituto María Auxiliadora (Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes) obtuvieron el Primer Premio Nacional de la tercera edición del concurso “Fans de la Carne Vacuna”, organizado por el IPCVA.

En tanto que desde 9 de Julio, el Colegio Los Ceibos tuvo su primera experiencia de participación de dicho Concurso que organiza el IPCVA, y desde el colegio se abocaron fuertmente a trabajar en ello, ya que le dio a los alumnos del primer año, un interesante rodaje de aprendizaje del medio rural, en algo que desde la escuela denominaron «Eje Productivo».

Premios provinciales

Se elegirá en cada una de las veinticuatro jurisdicciones del país un equipo ganador que se hará acreedor a una plaqueta recordatoria para la escuela, asado completo para el equipo ganador, una mochila con kit escolar para cada uno de los niños, una remera de Carne Argentina y una computadora personal para el docente del grado. También habrá un segundo premio provincial.

Gran Premio Nacional

Entre los 24 equipos ganadores del Primer Premio Provincial se elegirá un Ganador Nacional. A dicho equipo se le hará entrega de un viaje educativo (de estudios y recreativo) para todo el grado ganador y su docente responsable a la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá la estadía durante tres (3) días y dos (2) noches en CABA y una visita a la Exposición Rural de Palermo. En caso de que el equipo ganador sea de la Ciudad de Buenos Aires, se le hará entrega de un viaje educativo a un establecimiento ganadero de la provincia de Buenos Aires, con noche en el destino, una visita cultural y una visita a la Exposición Rural de Palermo 2026.

También se sortearán 15 viajes entre los docentes que participen junto a su curso. Los ganadores disfrutarán de un viaje de tres días a la Ciudad de Buenos Aires, donde podrán participar en un curso de formación y visitar la Exposición Rural de Palermo.

Por otra parte, se otorgará un reconocimiento especial a aquellas instituciones agropecuarias, frigoríficos, consignatarias, cabañas, cámaras frigoríficas, ateneos o entidades vinculadas a la producción ganadera y/o agropecuaria que decidan apadrinar a un establecimiento o institución participante. De esta manera, se busca poner en valor el acompañamiento de las entidades que promueven la excelencia y fortalecen la identidad de la carne argentina.

Más info, bases y condiciones en www.fansdelacarne.com.ar