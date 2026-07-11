Llega la UPA de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares: Gestión estratégica en el nuevo escenario para la empresa agropecuaria

La Regional Aapresid 9 de Julio -Carlos Casares ha difundido que el próximo viernes 17 habrá de desarrollar su UPA (Un Productor en Acción), con una jornada que realizara en sede de la Sociedad Rural de 9 de Julio, con un amplio programa de temas y que contara con empresas locales y de Carlos Casares que contaran como son sus estrategias en el actual escenario económico y político del país.

La jornada comenzara a las 8:30hs. con ingreso libre y gratuito, donde se abordaran tres temas: Agricultura, Ganadería, a lo que se suma Economía y Política en este 2026 y pensando en el 2027.

Para en el primer panel, en un Living Agrícola, tres referentes de empresas, ya con alcance en la provincia y otras provincias como lo son La Bragadense, Tomas Hnos. y Grobocopatel Hnos.

En un segundo Living, el ganadero donde se propone un plato fuerte, en especial sabiendo de donde viene la ganadería y cuales fueron esas estrategias ganaderas para destacarse en un contexto donde no se podía exportar libremente y pasar al actual escenario.

Disertaran el Ing. Agr. Aníbal Pordomingo por parte de la empresa Agropecuaria Vidal, Luis Testa de la empresa Nuevas Tierras y desde la Consultora Agro Ideas, el nuevejuliense, Fernando Gil

Cerrara la jornada pensando en la actual política económica del pais, el economista Carlos Melconian, quien planteara como transita esta política en el 2026, sin dejar de pensar en el 2027.

La Jornada de la UPA de Aapresid 9 de Julio-Casares contara con un almuerzo, el cual es atendido por el Hogar del Niño, entidad que en esta oportunidad eligio la Regional para beneficiar en la comunidad de 9 de Julio.