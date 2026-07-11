Desafío: Experiencia de sembrar y cosechar soja No GMO

El mercado de soja no GMO crece en la argentina, en números, en 10 años su producción paso de 17 mil toneladas a 24 mil y los números de crecimiento son auspicios de cara al 2030.

Así lo planteo un reciente encuentro desde Grupo GR en Carmen de Areco con periodistas agropecuarios, entre ellos El Regional Digital. Los principales mercados del grano de soja No GMO, son Japón, Europa, Estados Unidos y Canadá.

En Argentina productores además de impulsarlo como negocio también lo están empezando a encontrar como una importante veta ante los costos que hoy se tiene en un sistema convencional de soja RR, sin embargo hay tema a resolver, el excel y en este caso, desde este portal dialogamos con el productor Franco Dipietro, de Camilo Aldao, Cordoba, quien hace dos años comenzó a sembrar soja No GMO, en las mismas condiciones que siembra una soja RR, con la diferencia que no incorpora el sistema químico de controlar malezas.

Dipietro nos conto que cada vez se hace mas complejo por los costos la siembra de soja convencional. Los costos de alquiler en nuestra zona son los mas altos, el control de malezas crece en valores, y opto por incorporar apenas 70 has. en la ultima campaña implanto 150 has. para la 26/27, duplicara las hectáreas con soja No GMO, empezó a ver que la ecuación en números es mejor», aseguro.

Este joven productor, ya tercera generación no quiere salir de la producción agropecuaria y como cualquier otro productor analiza opciones, mucho mas que sus siembras ocupan un 90% de campos alquilados, detallo.

La experiencia de sembrar y cosechar soja No GMO

El trabajo pasa por elegir un campo limpio, luego de un trigo, o un cultivo de servicio, y si así no lo fuera, incorporar una limpieza manual de malezas, sale mas barato que acudir a químicos, conto como parte del beneficio que encuentra en sembrar soja no GMO, también es un cultivo que se lo puede incorporar en un periurbano, al no usarse químicos. Tambien debió cambiar el almacenamiento, no va en cualquier silo. En su caso opto por silos bolsas y la comercialización, en la ultima campaña obtuvo unos 60 dólares mas por tonelada.

En cuanto a su producción, asegura que hay un plus de rinde en las mismas condiciones de cualquier soja RR. Como experiencia también aporto diciendo que el manejo de este cultivo, tambien impacto en un cultivo de maíz, con un mayor rinde que entrego el mismo

Su experiencia de por opto soja NO GMO y por que amplia sus hectáreas las cuenta en esta video nota que te compartimos aqui