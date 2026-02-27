Llaman a revisión por airbags defectuosos a modelos de siete marcas de vehiculos

El grupo automotriz Stellantis reiteró el llamado urgente para vehículos equipados con airbags del fabricante japonés Takata, que podrían presentar fallas. La revisión y eventual reemplazo se realizarán sin costo en concesionarios oficiales e incluye un beneficio adicional de $100.000 en servicios de postventa.

Los modelos afectados

Para saber si un vehículo está incluido en el llamado a revisión, con el número de patente o el número de chasis (número VIN), hay que llamar al 0800 333 7070 de lunes a viernes de 8:00 a 20.00 horas o ingresar a la web de cada marca para corroborar si el modelo está involucrado.

El número VIN o chasis se encuentra en la documentación del auto (Cédula verde/ cédula azul / título del automotor) o incluso grabado en las ventanas o parabrisas de la unidad.

Los modelos involucrados son:

Fiat

Palio, fabricados de 2012 a 2018

Uno, fabricados de 2011 a 2016

Grand Siena, fabricados de 2013 a 2018

Fiorino, fabricados de 2014 a 2018

Citroën

C3, fabricados de 2013 a 2019

C3 Aircross, fabricados de 2011 a 2019

C4, fabricados en 2011

C4 Lounge, fabricados de 2013 a 2018

DS

DS3, fabricados de 2011 a 2018

DS4, fabricados de 2012 a 2017

DS5, fabricados en 2013

Jeep/Chrysler

Chrysler 300C, fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler, fabricados de 2007 a 2016

Dodge/Ram