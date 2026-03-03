Lista Celeste informó que no participará de las próximas Asambleas Electorales de la CEyS: Cuales son los motivos

A través de una nota enviada a la Junta Electoral con fecha febrero de 2026, y ahora difundida a los medios de comunicación, el espacio explicó que la decisión se adopta tras las observaciones realizadas por ese cuerpo a la presentación de 270 asociados aspirantes a candidatos a delegados para las asambleas electorales.

La nota firmada por los apoderados, Guillermo Rios y Carmen Castagnino, donde en señalan que la Junta Electoral declaró de manera “extemporánea” que las zonas Norte y Sur habían sido presentadas de forma incompleta, sin respetar el período de subsanaciones previsto en el Estatuto Social y el Reglamento Electoral. El movimiento indicó que las situaciones observadas respondieron a “errores administrativos de confección de cupones ya firmados”.

Los motivos para dar de baja la lista

En la nota difundida, la lista Celeste manifestó que el accionar de la Junta “no brinda las mínimas garantías de imparcialidad” y enumeró una serie de cuestionamientos, entre ellos:

La negativa a entregar cupones cuando fueron solicitados, argumentando disposiciones estatutarias inexistentes, mientras que la lista oficialista habría contado con dicho material con antelación.

La falta de acceso a la información de los asociados, que sí estaría disponible durante todo el año para la lista oficialista.

Un “manejo dispendioso” de la presentación realizada por la agrupación, señalando además que el presidente de la entidad preside también la Junta Electoral.

La falta de respuesta de la Comisión Fiscalizadora ante requerimientos efectuados por el sector.

Por todo lo expuesto, el Movimiento Acción Cooperativa – Lista Celeste comunicó que no participará de las próximas asambleas electorales, al entender que hacerlo implicaría “convalidar” lo que califican como un “manejo dictatorial” por parte de la conducción actual, identificada como Lista Verde “Transparencia Cooperativa”.