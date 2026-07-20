«Lionela»: el primer nacimiento de la 138ª Exposición Rural llegó con nombre de campeón

La protagonista llegó al mundo en el box de la Cabaña La Tonita, propiedad de Laureano Barilá, de Carmen de Patagones, y en cuestión de horas se transformó en una de las grandes atracciones para criadores, expositores y visitantes que se acercaron a conocerla. Su madre es Maslacq Mina, nacida en agosto de 2022, y su padre es Maslacq Perseo, reconocido reproductor que obtuvo el título de Bi Gran Campeón de la Exposición de Otoño Limangus 2025/2026.

«El padre fue elegido Campeón del año pasado en otoño. Es un toro que tiene muchas aspiraciones hoy en Palermo. Y la madre fue campeona vaquillona de la Exposición de Otoño del 2024 de Angus. Los dos son crías nuestras», resaltó Fernando Luís, criador de la raza.

El nombre no es casual. A un día de la final de la Copa del Mundo, en la que la selección argentina defenderá su título de campeona del mundo, la cabaña eligió homenajear a Lionel Messi. «Fué el primer nombre que se nos ocurrió, referido al evento que nos tiene a todos como locos», agregó Fernando. Así, el primer nacimiento de Palermo quedó ligado a un fin de semana que el país entero va a recordar, con dos pasiones argentinas, el campo y el fútbol, unidas por una misma historia.

«Que una ternera nazca durante la mayor exposición ganadera de la Argentina es una imagen que resume el presente y el futuro de la ganadería: genética, producción y vida», destacaron desde la Asociación Argentina de Criadores de Limangus.

Para la raza, Lionela simboliza la fortaleza reproductiva, la rusticidad y la adaptación que la caracterizan y que explican su crecimiento sostenido en todo el territorio nacional.

«Lo más digno de mencionar, además de la calidad que tiene, es una de las principales características del Limangus: el bajo peso al nacer. Es una vaca preparada para Palermo, con un toro importante, y sin embargo la cría nace con 31 kilos, absolutamente normal. Es una regla del Limangus», explicó su criador.