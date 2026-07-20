El liderazgo de las mujeres rurales: cómo piensan quienes toman las decisiones del agro

Las mujeres rurales colmaron el auditorio de Palermo para debatir sobre la construcción de liderazgos, la salud y la sustentabilidad. Con la participación de referentes del sector, compartieron experiencias sobre el rol que hoy ocupan en las organizaciones, los «techos de cristal» que aún quedan por derribar y el aporte que realizan al campo argentino.

«Las mujeres en el agro hace rato que tenemos mucha fuerza y preponderancia, pero hace poco empezamos a asomar la cabeza en el liderazgo gremial. Eso exige compromiso, pasión, visión y paciencia», expresó Eloísa Frederking, la primera mujer en ser electa vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

«Las famosas «habilidades blandas», que suelen adjudicarse a las mujeres, son muy importantes para un liderazgo gremial, sobre todo en un sector tan relevante como este, donde se necesita paciencia y capacidad para entender las necesidades de cada uno», agregó durante un panel que compartió junto a otras referentes del sector.

Entre ellas estuvo la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, quien hizo un llamado a «animarse» a ocupar espacios de toma de decisiones.

«El mundo ha cambiado. Hoy somos muchas las productoras agropecuarias que nos hacemos cargo, las que trabajamos y las que resolvemos necesidades de manera colectiva», destacó.

Y agregó: «No es sencillo comprometerse con una organización porque demanda mucho tiempo. Pero no hay que temer, porque todas podemos aportar y es muy importante la voz de cada una de ustedes en las organizaciones».

Del panel también participaron Analía Esperón, productora ganadera y capitana de barco en las islas del Delta; Andrea Grobocopatel, empresaria y miembro de la Red de Mujeres Rurales; y Fátima De Mattía, joven dirigente del Ateneo SRA.

«Ni siquiera soñaba con ser la socia de mi papá ni con liderar la empresa. Eso marca cuánto hemos avanzado: hoy hay muchas referentes y eso es lo más valioso que tenemos», expresó Grobocopatel.

«Eso no ocurre por cupo, sino porque hay talento, capacidad y porque los mejores equipos se conforman con diversidad. Es muy importante sentarse en las mesas donde se toman decisiones», afirmó, por su parte, De Mattía, quien relató cómo han cambiado los tiempos para su generación.

El encuentro, organizado por la Red de Mujeres Rurales, también contó con un panel dedicado a la concientización en materia de salud, con la participación de la Dra. Vanesa Gregorietti, el Dr. Claudio Zin, Tita Rusconi (SRA), Graciana Repetto (Red de Mujeres Rurales) y Delfina Ramos (Ateneo SRA).

El cierre estuvo a cargo de María Julia Cabello (FAO Argentina), Fabiana Menna (W20 y Fundación Gran Chaco), Augusta González (Aapresid), Carmen Longa Virasolo (CEMS) y Sol Herman (SRA), en un espacio dedicado al valor económico que aporta la sustentabilidad.