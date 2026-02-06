Ley 10.342: Convocan a personas o empresas agropecuarias que quieran sembrar banquinas para la campaña  26/27

La Municipalidad de Nueve de Julio abrio una convocatoria dirigida a personas o empresas agropecuarias para la siembra de las franjas adyacentes sobre la Ruta Provincial Nº 65, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial 10.342 y la Ordenanza Municipal 2882/91.

La iniciativa autoriza a los municipios bonaerenses a otorgar permisos de uso precarios y onerosos a terceros para la explotación agraria de las franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial, excluyendo las superficies reservadas estrictamente para banquinas. Estos permisos tienen una duración máxima de un año, con posibilidad de renovación, y están destinados a la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones compatibles con las características del lugar.

CONDICIONES

Entre las condiciones establecidas, se remarca la obligatoriedad del control de plagas y malezas, así como la aplicación de prácticas conservacionistas que eviten la erosión del suelo. Además, se encuentra expresamente prohibido el pastoreo de hacienda y el alambrado de los predios.

Se otorgará prioridad en primer término a propietarios o arrendatarios frentistas, y luego a entidades de bien público, con especial consideración a cooperadoras de escuelas rurales o agrarias. Luego, se harán llamados a concurso o licitación.

DESTINO DE LOS FONDOS

Un aspecto central del programa es el destino social de los fondos recaudados. Según la normativa vigente, el 60% de lo percibido será destinado al Consejo Escolar del Partido, para infraestructura, equipamiento y funcionamiento; el 20% a Asociaciones de Bomberos Voluntarios o entidades de bien público del distrito; y el 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal.

Desde el municipio se recuerda que los permisos están sujetos a las disposiciones de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, organismo que conserva la potestad de revocarlos cuando razones técnicas o de servicio así lo requieran.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a produccion@9dejulio.gov.ar o al teléfono 610000 interno 147, o por WhatsApp al 2317-512595.