Las lluvias y un temporal de viento dejo algunas consecuencias en 9 de Julio

El temporal de lluvias que se dio durante los días viernes 19 y sábado 20 en el partido de 9 de Julio y zona, además de complejizar la situación en el distrito, también el viento dejo sus secuelas hacia el sur del distrito.

Según registros recabados por El Regional Digital, la lluvia en la ciudad cabecera es de 65 mms, en French, 42 mms, Paraje El Chajá, 50 mms., Facundo Quiroga 39 mms, Fauzon (La Aurora), 60 mms.

Por su parte hacia la zona de Santos Unzue, el día sábado en horas de la mañana una ráfaga de un huracanado viento dejo sus secuelas en establecimientos rurales de la zona.

Asi lo confirmo, Andres Bazzetta, productor en ese cuartel, donde comento que el viento arranco algunos arboles, golpeo fuertemente estructuras de silos, en la granja porcina de esta familia de productores rurales.