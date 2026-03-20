Las lluvias reaniman la campaña y sostienen la soja en 48,5 millones de toneladas

De acuerdo al último Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires las lluvias generalizadas sobre gran parte del área agrícola volvieron a darle alivio a los planteos tardíos. En el caso de la soja, la condición hídrica Adecuada/Óptima creció 7 puntos porcentuales, con un aporte decisivo del centro y sudeste bonaerense, zonas que venían arrastrando déficit hídrico durante buena parte del ciclo. A la vez, la condición de cultivo Normal/Excelente subió 2 puntos porcentuales a nivel nacional.

Mientras la soja de primera ya se acerca a la cosecha, la soja de segunda todavía transita un tramo clave. En este contexto, el 74,7% de esta última se encuentra en período crítico y el 67% del área implantada presenta una condición de cultivo entre normal y excelente, con una mejora leve luego de las últimas precipitaciones.

Con este panorama, la Bolsa de Cereales decidió sostener su proyección de producción de soja en 48,5 millones de toneladas. Pese a las dificultades hídricas que marcaron parte de la campaña, el cultivo logró recomponerse en regiones clave. Además, para la soja de primera, informaron que el rinde promedio esperado es de 35,9 qq/Ha en el Núcleo Norte y 37,9 qq/Ha en el Núcleo Sur.

Imagen: Condición de la soja. Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Maíz con cosecha en marcha y buenos rindes

En maíz, la cosecha continúa avanzando y ya cubre el 13% del área apta a nivel nacional. El ritmo se concentra principalmente en el Núcleo Norte, donde las labores muestran buen dinamismo y los rindes promedian 98,2 qq/Ha. En paralelo, el Núcleo Sur empieza a ganar velocidad con productividades del orden de 86,6 qq/Ha. El rendimiento promedio nacional se ubica en 84 qq/Ha.

En el caso del estado del maíz tardío, la mayor parte del área aún transita etapas de llenado de granos, por lo que las lluvias recientes también resultaron decisivas. En este contexto, el 85,2% de la superficie muestra una condición hídrica entre adecuada y óptima, luego de una mejora intersemanal de 4,4 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el 90% de los planteos se mantiene entre condición normal y excelente.

Imagen: Condición del maíz. Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Ese escenario permitió mantener sin cambios la proyección nacional de maíz en 57 millones de toneladas. En otras palabras, el cereal sigue mostrando una base productiva sólida, apoyada en buenos rindes en las primeras zonas cosechadas y en una recuperación de humedad que fortalece las expectativas sobre los lotes más tardíos.

Girasol acelera y mejora el rinde promedio

La cosecha de girasol retomó ritmo sobre el sur del área agrícola. Y durante la última semana, el avance fue de 11 puntos porcentuales y llevó el progreso nacional al 48,2% del área apta. Este impulso estuvo concentrado fundamentalmente en el oeste del área agrícola, donde se registraron progresos intersemanales de entre 25 y 32 puntos.

A medida que avanzó la recolección, el rinde promedio nacional también ascendió a 23,8 qq/Ha. Al mismo tiempo, comenzaron a ingresar lentamente lotes del centro y sudeste bonaerense, donde los rendimientos se alinean con estimaciones de entre 22 y 24 qq/Ha, condicionados por las restricciones hídricas registradas desde diciembre en adelante.

Frente a este escenario, la proyección de producción de girasol también se sostuvo, en este caso en 6,2 millones de toneladas. Esta cifra demuestra que el cultivo sigue transitando una campaña con resultados productivos consistentes, incluso con diferencias marcadas entre regiones y con un tramo final de cosecha todavía por consolidar en zonas bonaerenses decisivas para el volumen final.

En síntesis, la campaña agrícola entra en una etapa decisiva, a la cual el agua llegó a tiempo para recomponer parte del escenario y evitar un deterioro mayor en los cultivos más sensibles. Con soja en 48,5 MTn, maíz en 57 MTn y girasol en 6,2 MTn, la Bolsa de Cereales remarcó que más que un salto en las proyecciones, se trata de una recuperación climática que permite sostenerla.