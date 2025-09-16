Las Escuelas, Primaria 18 y Secundaria 2 de La Niña, se vieron doblemente beneficiadas

La solidaridad es una cualidad que en el campo siempre esta. Esto una vez mas quedo demostrado en el 10mo. remate ganadero que llevaron adelante las cabañas Don Félix y La Marianita en Sociedad Rural de 9 de Julio, donde ambas empresas agropecuarias vienen convocando año a año a las cooperadoras de las escuelas Primaria Nº 18 y Secundaria Nº 2 de la localidad de La Niña, para servir el almuerzo.

En ese marco la comunidad educativa de La Niña se organiza y brinda un muy buen servicio gastronómico y de atención que se lleva no solo el aplauso, sino que también la convocatoria del próximo año.

En esta decima edición, ambas cabañas sorprendieron a las Cooperadoras, no solo con lo recaudado por el almuerzo, sino que también cada una dono el valor de una vaquillona vendida en el remate a las Escuelas de La Niña.

Lía Perez es la presidente de la Cooperadora de Escuela Primaria Nº 18 de La Niña y nos cuenta lo que es para ello contar con este servicio que hacen cada año para aportar no solo a la mejora edilicia del edificio donde se desarrollan ambas modalidades de estudio, sino también adquirir materiales que se requieren.

MIRA EL VIDEO CON LIA PEREZ