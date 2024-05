Laguna de Alsina, el lugar de las buenas alegrías para la pesca

Este domingo, eligiendo el día mas frio del año nos dirigimos a la Laguna de Alsina, al pesquero don Ernesto (contacto 2923428413), lugar que esta rindiendo muy bien embarcado y se pesca también de costa), la idea era hacer un relevamiento con nuestro amigo y guía Diego Goapper(contacto 3462664245), pero al llamarle para coordinar el viaje nos dijo que tanto el como sus colegas estaban ocupados ese día, pero que teníamos a nuestra disposición una embarcación si queríamos relevar el espejo, por lo que a pesar de que nos gusta relevar junto a los guías cada espejo pues ellos son los que están todos los días en el mismo y saben los pormenores de como y donde esta picando, con que carnada y a que profundidad, etc., decidimos hacer esta nota igual dado a que llegaba fin de mes y debíamos cumplir con nuestros anunciantes y lectores. Diego tiene a disposición de los pescadores un muy interesante numero de truckers con y sin guía.

En esta oportunidad el grupo del cocodrilo fishing team, lo compusimos Raúl Barera, Lucas Lemme, mi hijo Enzo y yo.

Salimos muy temprano para recorrer los casi 400 km que nos separan del pesquero, pasando por Bolívar en la ruta prov. 65, donde antes de la estac. de servicio puma sobre la banquina nos esperaba Mirko de Carnadas vivas el Artan, quien nos cedió las mojarras para efectuar el relevamiento, quienes quieran asegurar la mejor mojarra (y sin dudas mas abundante) en su viaje a la zona no dejen de reservarlas al 2314 485180, sin dudas quedaran super conformes con el precio y tamaño de la medida.( Para darles una idea de lo abundante que son las medidas de carnada que te ofrece Mirko, llevamos 3 medidas al relevamiento y luego de muchos piques y piezas logradas, terminamos con una medida sin utilizar .)

Llegamos al pesquero a eso de las 9 de la mañana, una mañana muy gélida por lo que mientras cargamos los equipos al truker tomamos algo para calentarnos.

Navegamos unos cuantos minutos, hacia el lugar que nos indicó Martin, otro de los guías de grupo de Diego y llegado al lugar elegido comenzamos un largo y lento garete.

El día además de frio se presento muy nublado en toda la jornada, las bajadas las regulamos entre 15 y 40 cm probando a que profundidad rendiría más, pero los pejes tomaban a todas las profundidades, hasta un paternóster que pusimos para ver si a mayor hondura podíamos dar con alguno de los gigantes que suele dar esta laguna, rindió muy bien.

Logramos muchísimos piques, el pejerrey a diferencia de otros espejos, comía muy firme, y se lograba clavarlos con facilidad.

Probamos con fillet de pejerrey y también rindió muy bien, hay muchísimo pescado por lo que recomendamos ir eligiendo y devolviendo los pejerreyes menores a 27 cm para elegir los mas grandecitos, pues de pejerreyes chicos y mediamos lograran muy rápido la cuota, la idea es no matar pescados medianos y durante el día tratar de encontrar alguno de los trofeos que la laguna te da.

A las 2 de la tarde, con la cuota lograda y con mucho frio en el cuerpo decidimos volver al pesquero y dar por terminada la jornada de pesca y la búsqueda del gigante, quedándonos con las ganas de mostrarle algún grande, que los hay y muchos, al salir uno de los guías estaba fotografiándose con un pejerrey de 1,35 kgr.

Hicimos las fotos para nuestros medios de comunicación, el cierre del video para nuestro canal de YouTube y luego de asearnos y cargar los equipos a nuestro móvil, emprendimos el regreso a Chacabuco.

En resumen: una laguna muy poblada para pescar, con alternativa para pescar de costa, espejo donde conviene elegir el pescado pues hay mucho pique y a lo largo de la jornada de pesca lograran la cuota estipulada y con posibilidades de algún matungo.

Queremos agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, R G artículos de limpieza, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, electricidad Ushuaia, La Strada confitería, Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco y a Neogen Semillas del grupo don Mario.

Como en cada nota que escribimos, les pedimos que sean conscientes que tenemos que cumplir lo que la ley rige en medidas, cuotas y vedas de cada especie para aportar nuestro grano de arena para que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos nosotros hoy en día, y por supuesto dejar limpios todos los lugares a los que concurrimos, no cuesta nada en una bolsa llevarse toda la basura que hagamos en nuestra jornada de pesca.



Por supuesto agradecemos a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos Rubí y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.