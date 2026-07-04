Laboratorio 9 de Julio, el fuerte compromiso por la sanidad en ganadería

Desde hace mas ya varios años cada remate de cabaña en la provincia de Buenos Aires y en otras, un expositor muy presente acompañando a las empresas ganaderas es Laboratorio 9 de Julio, que con mas de 30 años de servicio en Diagnostico Veterinario, no deja de decir presente en los remates de reproductores que se realizan, como los que se dan por estos dias.

Para la zona uno de los primeros en darse es el de Cabaña Santa María de Luciano Macaroni, pero han continuados otros como el reciente de Estancia La Valentina en la Sociedad Rural de Bolívar, en Junín, en Roque Pérez este fin de semana, y allí esta presente el Laboratorio que dirige el medico veterinario, Julio Caione.

En Santa Maria dialogamos con el Med. Vet. Luciano Suarez, responsable comercial de Laboratorio 9 de Julio y asistente técnico y nos deja algunos aspectos que el productor ganadero debe enfatizar, para tener una mejor sanidad en el rodeo vacuno, en especial toros.

Suarez valoro estos espacios ya que además de acompañar a la Cabaña con la interactúas, también encontrase personalmente a productores y médicos veterinarios, con los cuales en el año hablas por teléfono, y hacerlo en persona tiene otro valor.

Luciano Suarez resalto que para esta época del año ya «estamos entrando en la época de preparación de toros. Y en nuestro caso estamos haciendo la Tecnica de PCR para el diagnóstico de enfermedades venéreas, tanto para tricomonas como para campilobacter, además de otras enfermedad que se están que surgen en los establecimientos y tener un rodeo sano. toros. Y en nuestro caso estamos haciendo lapara el diagnóstico de enfermedades venéreas, tanto para tricomonas como para campilobacter, además de otras enfermedad que se están que surgen en los establecimientos y tener un rodeo sano.