Laboratorio 9 de Julio cierra un gran año 2026, con el compromiso de cuidar la sanidad ganadera incorporando tecnologías
Laboratorio 9 de Julio, próximo a celebrar 35 años de servicio a la ganadería del país, también fue parte del staff de expositores de la 129 expo Rural de 9 de Julio. Su Director, Med. Vet. Julio Caione trazo un balance del trabajo que tiene la empresa, que debido a la demanda de trabajo, ha incorporado nuevos profesionales veterinarios, al tiempo que el Laboratorio responde a la incorporación de nuevas tecnologías que surgen en el diagnostico veterinario.
Como parte del trabajo, Julio Caione recordó que Laboratorio 9 de Julio tiene un convenio con la Asociación Argentina de Criadores de la Raza Angus, donde sus asociados tienen beneficios en los análisis que se realicen en el moderno laboratorio de calle Tomas Cosentino al 200 de la ciudad de 9 de Julio.
Cabe destacar que el trabajo que esta teniendo Laboratorio 9 de Julio en gran parte del país lo ha llevado a estar presente en muchos de los remates de cabañas que se han dado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias.
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