Laboratorio 9 de Julio cierra un gran año 2026, con el compromiso de cuidar la sanidad ganadera incorporando tecnologías

Laboratorio 9 de Julio, próximo a celebrar 35 años de servicio a la ganadería del país, también fue parte del staff de expositores de la 129 expo Rural de 9 de Julio. Su Director, Med. Vet. Julio Caione trazo un balance del trabajo que tiene la empresa, que debido a la demanda de trabajo, ha incorporado nuevos profesionales veterinarios, al tiempo que el Laboratorio responde a la incorporación de nuevas tecnologías que surgen en el diagnostico veterinario.

Caione analizo en dialogo con El Regional Digital que la ganadería disemina todo lo que es tecnología en diferentes áreas y nosotros en particular la nuestra. En su analisis destaco «para mí ha sido muy sorprendente. Yo me inicié con técnicas convencionales, es muy sorprendente cómo ha cambiado en los últimos años, y mucho mas en este tiempo, donde los ensayos son cada vez más preciso, y rápido a la vez, el transporte de muestras cada más simple y, nosotros lo que estamos acompañando es todo este impulso ganadero, subrayo el reconocido medico veterinario. «Principalmente la biología molecular», conto y agrego, n osotros estamos migrando todo lo que es diagnóstico a esa tecnología. Luego queda lo que sería por diagnóstico serológico, las técnicas de Lisa, de polarización. En si hay un grupo de técnicas que realmente son sorprendentes, que en el caso particular mío yo pensaba que nunca se iban a poder aplicar en el país.

Como parte del trabajo, Julio Caione recordó que Laboratorio 9 de Julio tiene un convenio con la Asociación Argentina de Criadores de la Raza Angus, donde sus asociados tienen beneficios en los análisis que se realicen en el moderno laboratorio de calle Tomas Cosentino al 200 de la ciudad de 9 de Julio.

Cabe destacar que el trabajo que esta teniendo Laboratorio 9 de Julio en gran parte del país lo ha llevado a estar presente en muchos de los remates de cabañas que se han dado no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otras provincias.