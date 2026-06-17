La Veyota y LV Beef, el sueño ganadero que nació en un viaje a Australia, hoy es realidad pura con Wagyu

Dicen que los sueños los llevan adelante los que tienen locura por ese sueño. Bien cabe esta filosofía para Cabaña La Veyota en la localidad de Urdampilleta, en el partido de Bolívar, donde el medico veterinario Sebastián Salón se embarco junto a otros socios en un desafío de producción de carne y el mismo empezó a soñarse y a nacer tras visitar un rodeo de ganadería Wagyu en Australia hace unos 10 años.

El desarrollo ganadero hoy tiene seis años de haber comenzado, y este año recién pudo tener su primer faena de cortes de alto valor, producto del cruzamiento entre Wagyu y Angus.

El proyecto productivo fue expuesto recientemente en una jornada ganadera realizada en la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Dudignac, donde se abordaron entre otros temas una presentación por parte Cabaña La Veyota.

«Empezamos hace ya casi 10 años, después de un viaje a Australia, donde criaban Wagyu y que comercializaban como una de las razas principales y que exportaban al mundo, sobre todo a Europa. Lo mismo vimos en Estados Unidos, por más que no sea la raza principal, comento a El Regional Digital, Sebastián Salón.

En los primeros pasos, la empresa inicio el proyecto haciendo embriones de la raza, pero los tiempos biológicos de la ganadería, no los podemos saltar, y arrancamos con poca cantidad de embriones, lo que hicimos es empezar hacer cruzamientos con la raza Angus, y tratando de hacer convenios con productores, ya que tampoco contábamos con volumen de animales como para poder expandirnos y hacer el producto.

Hoy a seis años ya tenemos nuestra primer faena enfriada y congelada en el depósito de frigorífico, que era un poco el sueño y el objetivo, tener el paquete de carne con nuestro nombre y disponible para comercializar, para exportar o para vender en el mercado local, resumió el medico veterinario.

Sebastián Salón no viene de la producción agropecuaria. Realizo sus estudios secundarios en la Escuela agro técnica de Inchausti y allí prendió ser un profesional veterinario.

Volviendo al negocio ganadero de La Veyota, Salón comento que es un negocio muy de nicho, apuntando a restaurant, carnecerías boutique. En la actualidad tenemos dos camadas más, una en recría de 150 /160 animales, y otra que ya está naciendo alrededor de 200 animales, a lo que se suman vacas inseminadas del año pasado, unos 800 animales más, informo

Otro aspecto del negocio en La Veyota es la Cabaña, donde se cuenta con toros PP., Wagyu en dos centros de inseminación , esto ha permitido que este año tuvimos una gran expansión en colocación de embriones, y ya se cuenta con preñeces confirmadas, y nacimientos de Puros de Pedigree, que nos va a dar un gran crecimiento en cabaña», destaco.

La continuidad del proyecto

Salón todo lo que dice sobre ganadería no para de contagiarlo. Dialogar con él lleva a su interlocutor sin duda a interesarse mas en ganadería y en especial sobre este proyecto que impulsan.

En cuanto a la continuidad del desarrollo de integrar toda la cadena, recordó que estos animales que están faenando tienen entre 30 y 32 meses, y si bien el primer balance es positivo, ahora se esta trabajando en convocar a empresas serias en que nos midan los procesos productivos. Estamos haciendo una cruza donde se esta logrando un margbling excelente, y que esta en los objetivos que se buscaban

Como parte de la comercialización además del nicho con este tipo de carne premium, adelanto, «estamos pensando en exportación, y como mercado por ahora menciono que se va a ir a España

Manejo agronómico de pasturas y del rodeo

La empresa hace la cría en Urdampilleta. Somos sumamente exigentes, por que laburamos con vacas totalmente adaptadas, hoy ya tenemos madres de la filial 1, que están adaptadas al campo, y cuando llegamos al destete nos vamos a Córdoba y hacemos la recría sobre alfalfas durante todo el año, con raciones de forraje.

Finalmente dijo que lo interesante es la otra parte de la sociedad, son ingenieros agrónomos y nos complementamos, donde estamos trabajando con nutricionistas, como Dario Colombato que nos asesora en casi todo el proceso», subrayo.