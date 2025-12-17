La U15 de Atlético 9 de Julio se ubico en la 3era. posición de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy

Después de un extenso programa de partidos, finalizaron los certámenes de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, competencia que ha adquirido un importante nivel en el ámbito Provincial incluso con un Club jugando en la división mayor del basquetbol Nacional, Racing y otro, que ascendió al Torneo Federal, Colón y por otra parte, se destaca San Lorenzo, que se consagró campeón Provincial de Clubes en la categoría U15.

De allí la importancia de la participación de los equipos del Club Atlético, de nuestra ciudad, con muchos progresos en las divisiones formativas, como Mini básquet y U13; pero en U15 tuvo una muy destacada actuación, porque se trata de la categoría más competitiva, con equipos de una cantidad de ciudades de la zona: el equipo de nuestra ciudad accedió a la Copa de Oro, al haber clasificado entre los cuatro mejores y allí, el sábado pasado perdió con el campeón, San Lorenzo, que además, venía de ganar todos los partidos en el torneo, ganándole a Atlético 65 a 32, de modo que luego el conjunto Millonario tuvo que enfrentar a Racing, por el tercer puesto y con una magnífica actuación, se impuso por 63 a 41, clasificando así en el tercer lugar en la clasificación final.

Integraron el equipo de Atlético S. Arcucci 9; S.López 4; T.Gandan; M. Baldes; G. Leal 5; B.Banchero 14; A. Rodari 2; V. Rossi 12; J.Belloni 5; J. Leal; F. Fage 6; B. Escriba 6. DT Gonzalo Ledesma, en su último partido como técnico.