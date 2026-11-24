Bajo la organización del AutomotoClub Nuevejuliense se realizo una exposición de Autos Clásicos de 9 de Julio, donde la entidad automovilística busca que empiece a quedar como encuentro anual.

Conforme detallaron fueron dos jornadas que reunieron a la comunidad fierrera, con una convocatoria que vinculo música, emprendedores y vehículos de distintas épocas de la historia automotriz.

Conforme informaron tras el cierre, manifestaron que dejo un saldo más que positivo y cumpliendo con el objetivo de reunir a toda la familia fierrera de 9 de Julio y la región.

«Desde el AutomotoClub Nuevejuliense queremos expresar nuestro agradecimiento por confiar en nuestra institución, siendo la misma una propuesta diferente, que logró convocar a una gran cantidad de público.

También queremos destacar y agradecer a todos quienes fueron parte de esta iniciativa: expositores de autos y motos, emprendedores, bandas musicales, sponsors, colaboradores y, fundamentalmente, al público que se acercó durante ambas jornadas para acompañar y disfrutar de esta verdadera fiesta del mundo motor.

Para el AutomotoClub, abrir las puertas de sus instalaciones y acompañar este tipo de encuentros significa también seguir fortaleciendo el vínculo con la sociedad, promoviendo nuevas actividades y generando espacios donde la pasión por los motores sea el punto de unión.