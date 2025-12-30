La Secretaria de Trabajo dicto una conciliación obligatoria entre empleados y el Municipio

La Municipalidad de 9 de Julio informa a toda la comunidad del distrito, que, en el día de la fecha, mediante conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se dio por finalizada la medida de fuerza realizada por el gremio ATE. En la convocatoria, se llegó a un acuerdo con el gremio de Municipales, UPCN y ATE.

De esta manera, de forma paulatina, se restituirán los servicios públicos afectados por la medida de fuerza.

Cabe recordar a la comunidad que los días 31 de diciembre y 1 de enero son asueto administrativo y feriado nacional, respectivamente, por lo que no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios, carpido y reciclable de las zonas correspondientes.

El Municipio agradece la comprensión de los vecinos, y reafirma su voluntad de diálogo institucional en el marco del respeto y la legalidad vigente.