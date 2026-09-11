La ruta provincial 65, también fue escenario de un doble siniestro vial

Dos camiones protagonizaron sendos accidentes este viernes en horas de la mañana sobre la Ruta Provincial 65, a pocos metros de distancia uno del otro, en inmediaciones del paraje Los Bosques y cerca del establecimiento educativo CEPT 21 «Los Bosques». y entre la localidad de Baigorrita.

Los incidentes viales ocurrieron de manera casi simultánea en un sector altamente crítico de la traza. Los informes preliminares confirmaron que, a pesar de la magnitud de los despistes, solo se registraron daños materiales en los vehículos de carga y no se reportaron personas con heridas de gravedad. Los vehículos uno de ellos transportaba cemento y el restante un transporte de granos.

Las condiciones climáticas adversas y el marcado deterioro de la cinta asfáltica se perfilan como las causas principales de ambos siniestros. Las precipitaciones registradas en la zona complicaron la visibilidad y generaron una capa resbaladiza que, sumada a los baches y deformaciones estructurales que arrastra el tramo, propició la pérdida de control de los transportes pesados.

Personal de seguridad vial y asistencia trabajó en el lugar para remover los rodados y encauzar el tránsito, mientras se solicita máxima precaución a los conductores que transiten por esa zona debido al agua que hay en la ruta producto de la lluvia.

El transito se vio interrumpido por unos minutos y luego fue asistido. En el lugar trabajo personal policial y Bomberos Voluntarios de Baigorrita.

Fuente: Walter Ogando/ Hector Luberriaga