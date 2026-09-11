Centro Socio Productivo San Cayetano: Agasajo por el Dia de la Industria

En la mañana de hoy, en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, autoridades municipales encabezadas por la Intendente Municipal, María José Gentile, compartieron un desayuno de trabajo con industriales del distrito, recordando la conmemoración del Día de la Industria, fecha celebrada el pasado 2 de septiembre.

“La industria es un motor muy importante para el desarrollo de un distrito, y el trabajo realizado por las mismas es trascendental para trazar objetivos comunes, en el marco de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que viene entregando muy buenos resultados”, subrayó en un pasaje del encuentro la jefa comunal.

El encuentro estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Diego Baztarrica y de Juan Pablo Mutyum de la comisión de Industria. Durante el encuentro los presentes fueron exponiendo sus perspectivas, con un análisis en los cambios mundiales de las economías, el mundo del trabajo, las demandas de los consumidores, y el abanico industrial que brinda el distrito de 9 de Julio

En tanto, desde el sector empresarial se valoró “el espíritu de lucha y de resiliencia que tienen los industriales argentinos, lo que se ve reflejado en nuestra comunidad desde los tiempos de los pioneros, quienes demostraron que era posible emprender y producir con éxito”.

Participaron, entre otros, representantes de Lácteos La Blanqueda, Casillas El Trigal, Aberturas Mastrioliberti, Naturalmente, Casillas El Nony, Axtor autopartes, Agua Pab, Tati Miglierina productos sin gluten y Ceres Agropecuaria, Intech Ingenieria, entre otros.