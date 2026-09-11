Producto del vuelco de un camión, centenares de automovilistas estuvieron varados mas de tres horas en la ruta 5

Un nuevo accidente vial se produjo en la mañana de este viernes 11, minutos después de la hora 7, cuando un transporte marca Mercedes Benz con batea y cargado con granos produjo su despiste y posterior vuelco, en el kilometro 302 de la ruta nacional 5, jurisdicción Carlos Casares; y a tan solo muy pocos kilómetros donde este jueves se produjeron dos vuelcos mas de transportes de carga.

El siniestro vial provocó complicaciones en la circulación debido a que parte de la carga quedó esparcida sobre la calzada y la banquina, como así también la unidad, lo que imposibilito el transito, precisamente en momentos donde se registraba una lluvia.

Por el momento se desconoce el origen del accidente, pero la principal hipótesis a la que accedio El Regional Digital, es que la unidad de carga mordió la banquina y se produjo el posterior vuelco, sin lesiones para el conductor, quien es oriundo de la provincia de Formosa.

En tanto que a las 7:30hs comenzaron a llegar a El Regional Digital las primeras imágenes de interminables colas de vehículos esperando poder proseguir, hecho que recién se dio pasada la hora 10 de este viernes.

Previo a ello unidades de Bomberos Voluntarios de Carlos Casares, Policía de Carlos Casares y del personal de la empresa de Peaje, quienes solicitaron una camión grúa para retirar el vehículo siniestrado, mientras que Bomberos libero la ruta de miles de kilos de grano de soja en el lugar.

Usuarios de la ruta, reportaron colas de ambos lados de por lo menos hasta 10 kms. de longitud. El conductor a pesar de no sufrir lesiones, fue trasladado por una ambulancia al Hospital Municipal de Carlos Casares. Intervino Policía Comunal de Carlos Casares.