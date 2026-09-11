Dia del Jubilado y de la Primavera: Organizan una jornada

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Adultos Mayores y la dirección de Deportes, junto a la Asociación de Tejo 9 de Julio, invita a participar de una jornada especial por el Día del Jubilado y de la Primavera.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 21 de septiembre, de 10 a 16 horas, en el Playón Municipal, con propuestas recreativas y deportivas pensadas para disfrutar en comunidad.

Durante la jornada habrá juegos, newcom, tejo y sapo, además de distintas actividades para compartir una jornada de encuentro y celebración.

Asimismo, se realizará una presentación especial de Pyno, que se sumará a la propuesta para darle un cierre especial a la jornada.

La invitación es abierta a todos los adultos mayores y a la comunidad en general, para disfrutar juntos de un día de recreación, actividad física y encuentro.