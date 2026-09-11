La Sub Secretaria de Seguridad impulsa operativos sorpresas en Localidades

En el marco de los controles preventivos que se desarrollan en las localidades del distrito, se llevó adelante un operativo vehicular “sorpresa” en la localidad de Dudignac, con participación de la Policía Comunal, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la Dirección de Tránsito.



El procedimiento incluyó controles estáticos y dinámicos en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de prevenir infracciones y reforzar la seguridad vial.

Como resultado del operativo, fueron secuestradas seis motocicletas por distintas infracciones a la normativa vigente.

Entre los vehículos detectados se encontraban motos cuyos conductores se encontraban realizando maniobras peligrosas, entre ellas “willys” y otras conductas de riesgo en las calles de la localidad.

Desde el municipio se destacó la continuidad de estos operativos, que buscan promover una circulación segura y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a conductores, peatones y vecinos.