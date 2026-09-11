Del 17 al 20 de septiembre: Mas de 60 comercios ya se sumaron al Shoppinazo 2026

Del 17 al 20 de septiembre, como parte de las actividades previstas por el centenario de la Cámara de Comercio, y buscar generar un movimiento especial en los comercios del distrito en los días previos al inicio de la primavera, la entidad brindo detalles de una nueva edición del Shoppinazo 2026, del que ya se han sumado mas de 60 comercios de distintos rubros, y que brindaran ya como parte del programa, un descuento del 10% por compras a sus clientes, además de lo que pueda sumar el comerciante como plus.

Diego Baztarrica, presidente de Cámara de Comercio y Marita Linarez de la comisión de comercio y socios detallaron que los interesados en sumarse lo pueden hacer ingresando a las redes sociales de la Cámara de Comercio o bien comunicarse telefónicamente, para conocer las condiciones y recibir cartelería que identifique al comercio.

Los comercios adheridos estarán identificados con globos verdes y cartelería especial, de manera que los clientes puedan reconocer rápidamente los lugares donde encontrarán descuentos y promociones. Baztarrica remarcó que la expectativa está puesta en que la iniciativa permita fortalecer las ventas y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades a los consumidores.