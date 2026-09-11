La inflación fue del 1,7% en agosto, la más baja en 14 meses, y acumula 21,3% en el año

La inflación de agosto fue de 1,7%, acumula una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual del 33,5%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a partir de su Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo señaló además que los precios de los servicios avanzaron 2%, mientras que los bienes tuvieron un incremento del 1,4% respecto de julio.

“La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses”, celebró en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. Es “la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017”, agregó. “La división ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses”, siguió la publicación de Caputo, que cerró: “La media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 puntos porcentuales en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva”.

la división que registró el mayor aumento durante agosto fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 2,8%, seguida por “Educación”, que avanzó 2,5%. También se ubicaron por encima del nivel general “Salud”, con 2,4%; “Bienes y servicios varios”, también con 2,4%; “Comunicación”, con 2,3%; y “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con 2,1%.