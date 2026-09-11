la división que registró el mayor aumento durante agosto fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 2,8%, seguida por “Educación”, que avanzó 2,5%. También se ubicaron por encima del nivel general “Salud”, con 2,4%; “Bienes y servicios varios”, también con 2,4%; “Comunicación”, con 2,3%; y “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con 2,1%.
La inflación fue del 1,7% en agosto, la más baja en 14 meses, y acumula 21,3% en el año
La inflación de agosto fue de 1,7%, acumula una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual del 33,5%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a partir de su Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo señaló además que los precios de los servicios avanzaron 2%, mientras que los bienes tuvieron un incremento del 1,4% respecto de julio.
“La inflación de agosto fue la más baja en 14 meses”, celebró en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo. Es “la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017”, agregó. “La división ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses”, siguió la publicación de Caputo, que cerró: “La media móvil de tres meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 puntos porcentuales en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva”.
En el otro extremo, “Prendas de vestir y calzado” fue la única división que registró una baja, del 0,6%, mientras que “Recreación y cultura” no presentó variaciones durante el mes. En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 1,7%, en línea con el nivel general del IPC.
Según el Indec, dentro de las categorías del índice, el IPC Núcleo aumentó 1,8% en agosto, los precios Regulados subieron 2,2% y los Estacionales registraron una caída del 0,9%. El organismo explicó que entre los regulados incidieron principalmente los incrementos en electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas, mientras que entre los estacionales descendieron los precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, compensados parcialmente por aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.
Por regiones, el comportamiento de los precios mostró diferencias durante agosto. Noroeste, Noreste y Patagonia registraron las mayores variaciones, con 1,8%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron los menores incrementos, con 1,6%. Cuyo se ubicó en 1,7%, en el mismo nivel que el promedio nacional.
En la región Pampeana, que comprende entre otras jurisdicciones a la provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron 1,6% en agosto. Dentro de sus principales aperturas, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 1,7%, mientras que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó 3,5%; “Salud”, 2,5%; “Educación”, 2,4%; “Restaurantes y hoteles”, 1,4%; y “Transporte”, 1,4%.
En cuanto a algunos productos relevados para el Gran Buenos Aires, el Indec registró fuertes variaciones durante agosto: la cebolla aumentó 42,7%, la papa 22%, la banana 30,4% y el zapallo anco 35,5%. También subieron el agua sin gas, 5,5%; los fideos secos, 4,5%; las galletitas dulces, 4,3%; y el pan francés, 3,8%. En sentido contrario, la lechuga bajó 18,8%, el tomate redondo 17,5% y el limón 2,3%.
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