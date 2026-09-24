La Rubeta junto con Arandú y Don José, son los primeros ganadores en lotes de Angus de Primavera

La genética Angus volvió a ser protagonista en Cañuelas. En el marco de la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro, se realizó la Jura de Lotes de Terneras y Terneros y Adultos Hembras y Machos, una de las actividades centrales de la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición del Ternero Angus.

El jurado Julio Fernández, responsable de seleccionar los mejores ejemplares de la tarde, destacó el nivel de la competencia y, especialmente, la calidad de las hembras. “Un gran nivel de hembras, la verdad que tremendo el lote campeón. Creo que el campeón tenía dos hembras que se destacaban muchísimo, que fueron la primera y la segunda mejor hembra”, señaló.

En el caso de los machos, explicó que la definición presentó otro tipo de dificultad. “En los machos estuvo más complicado, porque cuando tenés poco es más difícil tomar las decisiones y tenés que ver mínimos detalles para destacar la aptitud”, sostuvo.

Fernández también se refirió a la diversidad de establecimientos que participan de la exposición: “Hay cabañas que siempre están peleando arriba -como La Rubeta, Arandú o Mammoliti-, pero también aparecen otras cabañas compitiendo en los lotes y eso lo vuelve más interesante”.

El reconocimiento al Mejor Macho de Lotes quedó en manos de Arandú, una definición que tuvo como protagonista a un toro menor de la cabaña frente a un ejemplar mayor de gran nivel.

“Teníamos expectativas como todos, la final fue bastante peleada. Había un toro mayor muy bueno, nosotros teníamos el toro menor, y bueno, el jurado empezó a dar vueltas, miraba, miraba, miraba, y bueno, ahí se empezó a complicar, porque la verdad que no sabía para qué lado iba a salir”, relató Federico Vizzolini, de Cabaña Arandú.

Finalmente, la decisión favoreció al lote presentado por Arandú. “Tuvimos la dicha de sacar el mejor toro individual de tríos, así que lo estamos disfrutando”, destacó Vizzolini.

En hembras, el Gran Campeón Hembra de Lotes fue para La Rubeta, en un lote integrado junto a Arandú, La Pasión y El Rosario. El resultado coronó una jornada especialmente destacada para la cabaña, que obtuvo los principales reconocimientos en las categorías de terneras, terneros y hembras.

“Realmente fue una tarde de emociones. Ganamos los tres lotes que trajimos: el lote gran campeón ternera, el lote gran campeón ternero y, como frutillita del postre, el lote gran campeón hembra con las vaquillonas”, contó Martín Fernández, de Cabaña La Rubeta.

La definición también fue celebrada por los integrantes de la sociedad. Javier Mignani, de Cabaña La Pasión, destacó el recorrido de La Rubeta y el trabajo conjunto desarrollado en los últimos años: “¿Qué voy a decir de La Rubeta? Es una de las mejores cabañas de la Argentina, si no la más. Esta sociedad empezó hace cinco años y nos ha ido bastante bien, habiendo obtenido incluso el gran campeonato de Palermo”.

Los resultados de la jornada volvieron a poner en evidencia el nivel de la genética Angus que se presenta en Cañuelas. La competencia entre cabañas con una extensa trayectoria y nuevos protagonistas permitió mostrar distintos trabajos de selección, con un criterio de evaluación que, según explicó el jurado Julio Fernández, exige mirar tanto las características individuales como la homogeneidad y funcionalidad del conjunto.

Los terneros brillaron en la pista

La jornada comenzó con la Jura de Terneros y dejó como grandes ganadores a la Cabaña Don José, de José C.V. Mammoliti S.A., con el Mejor Ternero de lote, mientras que La Rubeta ganó por Mejor Ternera de lote.

El jurado responsable de esta jura, Emanuel Canale, se mostró satisfecho con el nivel de animales que evaluó en la pista central: “El lote Gran Campeón son tres terneros bien parejos, con mucha profundidad. Tenían unos meses menos que el lote Reservado Gran Campeón, que también eran terneros muy expresivos, con mucha estructura, carne y calidad racial”. Y aseguró que todos los lotes estaban “muy bien, así que la verdad muy linda jura”.

Respecto de las hembras, Canale aseguró también que se encontró con muy buena calidad: “Muy parejos los lotes, quizás un poquito distinto biotipo una de la otra, pero la verdad que muy buena calidad”.

La Semana Angus de Primavera continúa hasta el viernes 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas, donde la genética, los remates y los negocios ganaderos seguirán siendo protagonistas de una de las principales citas de la raza en el calendario argentino.

Todos los premios

MEJOR MACHO DE LOTES: “Arandú” de Arandú S.A.

LOTE:156 R.P: 1925

SEGUNDO MEJOR MACHO DE LOTES: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L

LOTE:158 R.P:3437

TERCER MEJOR MACHO DE LOTES: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE: 157 R.P:4236

LOTE GRAN CAMPEON MACHO: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:157

LOTE RESERVADO GRAN CAMPEON MACHO: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L

LOTE:158

TERCER MEJOR LOTE MACHO: “Arandú” de Arandú S.A.

LOTE:156

LOTE CAMPEÓN DOS AÑOS MAYOR: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:157

LOTE RESERVADO CAMPEÓN DOS AÑOS MAYOR: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L

LOTE:158

LOTE CAMPEÓN DOS AÑOS MENOR: “Arandú” de Arandú S.A.

LOTE:156

MEJOR HEMBRA DE LOTES: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandú – La Pasión – El Rosario – Lauckner Néstor – Jorge Ferrandi (Agrohac. Nazareno)

LOTE: 151 R.P: 9234

SEGUNDA MEJOR HEMBRA DE LOTES: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandú – La Pasión – El Rosario – Lauckner Néstor – Jorge Ferrandi (Agrohac. Nazareno)

LOTE: 151 R.P:9288

TERCER MEJOR HEMBRA DE LOTES: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:152 R.P: 4198

LOTE GRAN CAMPEÓN HEMBRA: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandú – La Pasión – El Rosario – Lauckner Néstor – Jorge Ferrandi (Agrohac. Nazareno)

LOTE:151

LOTE RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:152

LOTE TERCER MEJOR HEMBRA: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L – El Cachafaz.

LOTE: 155

LOTE CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandu – La Pasion – El Rosario – Lauckner Néstor – Jorge Ferrandi (Agrohac. Nazareno)

LOTE: 151

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE: 152

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L – El Cachafaz.

LOTE: 155

LOTE CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: “La Rubeta” de Rubeta S.A. – Barcia Holzer – La Lala S.A. Flia Cabrales – JC Bassi.

LOTE: 150

MEJOR TERNERO DE LOTES: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE: 131 R.P: 4506

SEGUNDO MEJOR TERNERO DE LOTES: “La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasión – Bototi Picu – Lisandro Bustos.

LOTE: 130 R.P: 9500

TERCER MEJOR TERNERO DE LOTES: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:131 R.P: 4510

LOTE GRAN CAMPEÓN TERNERO: “La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasión – Bototi Picu – Lisandro Bustos.

LOTE:130

LOTE RESERVADO GRAN CAMPEÓN TERNERO: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:131

LOTE TERCER MEJOR TERNERO: “Arandú” de Arandú S.A.

LOTE:132

LOTE CAMPEÓN TERNERO MAYOR: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:131

LOTE CAMPEÓN TERNERO MAYOR: “Don José” de José C.V. Mammoliti S.A.

LOTE:131

LOTE RESERVADO TERNERO MAYOR: “Arandú” de Arandú S.A.

LOTE:132

TERCER MEJOR LOTE TERNERO MAYOR: “La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.

LOTE: 133

LOTE CAMPEÓN TERNERO INTERMEDIO: “La Rubeta” de Rubeta S.A. – La Pasión – Bototi Picu – Lisandro Bustos.

LOTE: 130

LOTE CAMPEÓN TERNERO MENOR: “La Reserva” de Castro Silvio Mariano.

LOTE:129

LOTE GRAN CAMPEÓN TERNERA: “Rubeta” de La Rubeta S.A – Anicic Alejandro – La Pasión – Bototi Picu.

LOTE:123

LOTE RESERVADO GRAN CAMPEÓN TERNERA: “Origen” de Cía Arg. De Hacienda S.A- Bonanza

LOTE:126

TERCER MEJOR TERNERA: “Nirihuau” de Com. Y Gan del Nirihuau S.A.

LOTE: 127

MEJOR TERNERA DE LOTES: “Rubeta” de La Rubeta S.A – Anicic Alejandro – La Pasión – Bototi Picu.

LOTE: 123 R.P: 9462

SEGUNDA MEJOR TERNERA DE LOTES: “Origen” de Cia Arg. De Hacienda S.A- Bonanza

LOTE:126 R.P:1024

TERCER MEJOR TERNERA DE LOTES: “Don José” de Jose C.V Mammoliti S.A.

LOTE: 120 R.P: 4651

LOTE CAMPEÓN TERNERA MAYOR: “Rubeta” de La Rubeta S.A – Anicic Alejandro – La Pasión – Bototi Picu.

LOTE: 123

LOTE RESERVADO CAMPEÓN TERNERA MAYOR: “Origen” de Cia Arg. De Hacienda S.A – Bonanza.

LOTE:126

TERCER MEJOR LOTE TERNERA MAYOR: “Nirihuau” de Com. y Gan. Del Nirihuau S.A.

LOTE: 127

TERNERAS

LOTE CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA: «DON JOSÉ» de Jose C.V Mammoliti S.A.