“La Rosadita de la AFA”: Videos y documentos revelan cómo operaba la red de desvíos financieros en la AFA

El diario capitalino La Nacion publico documentación e imágenes que comprometen a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino. Las pruebas muestran las oficinas adonde llevaban el dinero y las coincidencias de esta operatoria con los desvíos registrados en la causa judicial.

“Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600″. Quien habla en la grabación es Juan Pablo Beacon, ex hombre de confianza del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Sobre la mesa, el video muestra una decena de fajos de 10.000 dólares. Casi diez minutos más tarde, la secuencia concluye con una frase del propio Beacon: “Así mismo lo llevo ya, inmediatamente, a la oficina”.

Este video, al que accedió LA NACION a través de una fuente con conocimiento de la operatoria, expone cómo era la ruta del dinero vinculado a la AFA. Para prevenir desvíos o traiciones, los protagonistas de esta trama registraban cada paso del circuito hasta que los fondos llegaban a su destino final.

El recorrido, que se realizaba a plena luz del día, comenzaba en financieras de la city porteña y culminaba en un domicilio vinculado a Toviggino. Según revelan las fotos y videos obtenidos por este medio, el dinero era transportado en cajas de vino, bolsas o mochilas. Las sospechas apuntan a que estos fondos provienen de los desvíos financieros de la AFA.

El movimiento de los billetes, tanto pesos como dólares, se originaba en al menos dos financieras ubicadas en la avenida Corrientes al 327 y al 456. Desde allí, el dinero era trasladado a una parada intermedia en un edificio situado en Lavalle 1718. En esas oficinas trabajaron, al menos durante 2021 y 2022, Juan Pablo Beacon y uno de sus colaboradores, Cristian Brian Prendes, quien oficiaba como “secretario” o “cadete” para diversos mandados y que, posteriormente, terminó ocupando un cargo como vocal del Comité Ejecutivo de la AFA.

En esa oficina de la calle Lavalle se realizaba el recuento y se armaban los paquetes que luego partían rumbo a «Montevideo y Quintana». Según el testimonio de una fuente conocedora del movimiento de fondos y de la documentación, instrucciones como “llevale a PT a Montevideo” o “llevale a Pablo a Montevideo” aludían presuntamente a Pablo Toviggino.

LA NACION intentó consultar a Toviggino sobre estas nuevas pruebas, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación. Tampoco hubo contestación por parte de los voceros de la AFA. Este medio también buscó contactar a Beacon por tres vías distintas, sin éxito. Por su parte, un interlocutor de Prendes argumentó que él “sólo cumplía órdenes”.

Las pruebas visuales: el registro de «La Rosadita»

Los registros de esta operatoria, documentados en fotos y videos, comenzaron a realizarse como un mecanismo de resguardo interno cuando empezó a faltar dinero en la cadena.

En uno de los videos, de casi diez minutos de duración, se observa a Beacon contando los billetes para certificar la cantidad de dólares recibidos, en escenas que remiten a «La Rosadita» (la financiera de Puerto Madero vinculada a Lázaro Báez). Durante la grabación le sirven un café, y luego se lo ve encintando un sobre de papel madera. Para finalizar, marca el sobre con una birome negra y vuelve a colocarle cinta adhesiva para proteger ese “código interno”. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, relata a cámara. Aunque no especifica su ubicación ni el destinatario de los US$115.600, otras imágenes obtenidas por este medio confirman que se encontraba en su oficina de Lavalle al 1700, y que el dinero fue enviado ese mismo día a un domicilio vinculado a Toviggino.

Esta operatoria no fue un hecho aislado. Un registro escrito por Beacon demuestra que en esa misma semana se movilizaron más de US$800.000: “Saldo al 16/5: 235K. Ingreso el 17/5 y 18/5: 598 (92% de 650K). Saldo al 19/5: 833 K. Entregado el 19/5 y el 20/5: 265.600. Saldo al 20/5: 567.400. (Quedan como objetivo para el martes: 234.400 (350 – 115.600 q entregue hoy 20/5)”.

Esta nota revela, además, el costo de la operación clandestina: de los US$650.000 recibidos entre el 17 y el 18 de mayo, el 8% quedó retenido como comisión para las “cuevas” financieras del microcentro.

La logística en el microcentro porteño

La documentación que analiza la presencia de cajas y bolsos repletos de dinero se remonta al menos hasta el año 2021. Las oficinas de calle Lavalle, por donde transitaba el dinero, se encuentran en una zona de alto tránsito de la Ciudad de Buenos Aires: a menos de 100 metros de la avenida Callao, a tres cuadras de Córdoba y a cuatro de los Tribunales.

Cristian Brian Prendes era el encargado de recibir los paquetes en la vía pública, previa confirmación de su identidad. Tras hacerse público el escándalo, Prendes habría comentado a sus allegados que estaba subordinado a Beacon, a quien había acudido en busca de trabajo en Viedma (donde se conocieron) y a quien luego siguió hasta Buenos Aires. “Elegí mal mi jefe”, fue la frase que le escuchó decir la fuente contactada por LA NACION.

Casualmente, en la dirección Lavalle 1718, 4°C, se registró el domicilio comercial de Recomi, una sociedad de la cual Beacon se convirtió en el principal beneficiario en junio de 2022. Esta empresa emitió facturas a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, bajo el concepto de “servicio de asesoramiento”. Según los documentos cotejados con fuentes fiscales por este medio, la primera factura data del 8 de agosto de 2022 por un monto de $544.500, y la segunda, emitida el 5 de septiembre del mismo año, fue por idéntico valor.

Cajas de vino, bolsos y pesos

Para eludir sospechas en la calle, los dólares eran trasladados hasta en cajas de vino, método confirmado por la fuente que integró la operatoria. Una de las imágenes adjuntas al expediente muestra una de estas cajas conteniendo once fajos de billetes de 100 dólares.

Toda esta logística subterránea coincide en tiempo con el accionar de varias firmas “intermediarias” que recaudaban ingresos de la AFA en el exterior para luego desviarlos hacia empresas “fantasma”. Una de estas recaudadoras fue Odeoma Gestión SL, radicada en Madrid y vinculada a Marcelo Fabián Ramón Saracco (empresario santiagueño cercano a Toviggino, quien también operó firmas como Q22 y Stratega Consulting). Posteriormente, en diciembre de 2021, el rol de “agente comercial” de la AFA pasó a manos de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Tal como reveló LA NACION, desde las cuentas de esta firma se desviaron casi US$55 millones a un mínimo de nueve empresas radicadas en Miami. Según la documentación bancaria y los testimonios recabados, este esquema requirió la emisión de facturas apócrifas por “logística” y otros servicios nunca prestados a la entidad madre del fútbol argentino.

El dinero ingresaba a Buenos Aires a través de un grupo de financistas, aún no identificados públicamente, y desde allí comenzaba el reparto urbano. La operatoria no se limitaba a dólares, sino que incluía transacciones en pesos o cambios de divisas. Una fotografía catalogada como “20210521″ (21 de mayo de 2021) exhibe fajos de 100 pesos, en cuya faja oficial se lee: “19 de mayo- Casa Central”.

Otras imágenes muestran dólares exhibidos sobre una superficie negra, idéntica a la de un armario ubicado en la oficina de Lavalle, identificada por las fuentes como un punto clave de recepción. Un video de ese lugar muestra dos escritorios en una habitación, otras dos oficinas separadas y una letra “B” en la pared.

En otra fotografía obtenida por este medio se observan 39 fajos de billetes, exclusivamente de US$100, divididos en cuatro bloques, dos de los cuales tienen adherido un papel amarillo con las iniciales “C.C.”. A un lado se ven más billetes doblados y sujetos con una banda elástica. Si, de acuerdo a la lógica registrada en el video de Beacon, cada fajo contuviera US$10.000, el monto expuesto en esa imagen alcanzaría los 390.000 dólares.

Un asalto, mochilas y la ruptura final

En abril de 2021, el mecanismo sufrió un contratiempo significativo: Beacon habría sido víctima de un asalto en la intersección de Parera y Quintana (Recoleta) mientras trasladaba fondos junto a otro colaborador, Carlos Bruno Seguel. Se desconoce si el robo fue al azar o producto de información filtrada, pero el hecho, que terminó en una denuncia en la comisaría y en un expediente judicial, disparó la desconfianza interna y multiplicó la necesidad de registrar visualmente el dinero.

A medida que aumentaba el volumen del dinero, las bolsas y cajas de vino eran reemplazadas por mochilas. Una fuente detalló a LA NACION una secuencia ocurrida presuntamente entre el 7 y el 9 de noviembre de 2021. La documentación indica que el 7 de noviembre por la tarde llegó un mensaje advirtiendo que, entre las 13:30 y las 14:30, llegarían “870″. Una foto fechada el 8 de noviembre muestra una mochila apoyada sobre un soporte negro en el piso de madera de la oficina de Lavalle, repleta de fajos de US$50.000. El “valijero” tenía la instrucción de custodiar ese dinero hasta entregarlo en “Montevideo” al día siguiente, el 9 de noviembre.

El tránsito de bolsos y cajas se mantuvo, al menos, hasta 2022, y todo indica que la metodología continuó posteriormente con otros actores. La relación entre Juan Pablo Beacon y Pablo Toviggino se fracturó a mediados del año pasado, precedida por acusaciones cruzadas en torno al dinero, transformando lo que alguna vez fue lealtad absoluta en una traición definitiva.

Fuente e imagenes: La Nacion