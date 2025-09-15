La producción de carne se mantiene firme pese al retroceso de la faena

La producción de carne bovina en agosto de 2025 fue de 270,8 mil toneladas res con hueso, lo que representa una caída mensual del 6,9% y una baja interanual del 3,4%. Sin embargo, en el acumulado enero-agosto se observa un incremento del 1%, alcanzando las 2,083 millones de toneladas, por encima de las 2,062 millones registradas en igual período de 2024.

La mejora en la producción se apoyó en un mayor peso promedio de las carcasas, que alcanzó 234,3 kilos en agosto, superando tanto al mes previo como al año pasado. Esto refleja un leve avance en eficiencia, ya que la caída en la faena no se trasladó con la misma magnitud a la producción.

Faena en retroceso

En agosto, la faena se ubicó en 1,156 millones de cabezas, lo que implica una baja del 7,3% respecto de julio y del 4,8% frente al mismo mes de 2024. En el acumulado del año suman 9,01 millones de bovinos, apenas un 0,3% menos que en 2024.

«En los primeros ocho meses del año 2025 se produjeron cerca de 2,083 millones de toneladas equivalente carcasa; un (+1,0%) más que las 2,062 millones obtenidas entre enero y agosto de 2024», sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. De esta manera, la producción de carne bovina logra mantener un leve crecimiento a pesar del retroceso en la faena.

Un dato alentador: más kilos por animal

Un aspecto relevante es la evolución del peso de faena: aun sin la obligatoriedad de un mínimo, el mercado está orientándose a producir animales algo más pesados. Esta tendencia, aunque moderada en comparación con otros países, permitió que la producción no cayera en la misma magnitud que la faena, lo que representa una señal positiva de eficiencia en la cadena.