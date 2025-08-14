La policía aprehendió a un hombre que raptó a una menor de 12 años en Junín

Un hombre oriundo de Merlo fue detenido en Chacabuco luego que raptara a una menor de 12 años en Junín. El sujeto, que fue identificado como Juan Carlos Baéz de 32 años, vestía ropa de Policía aunque no lo era, abordó el tren en Junín y fue aprehendido en pleno viaje, luego de la denuncia recibida y un rápido accionar policial.

Si bien no trascendieron mayores detalles, se supo que al llegar la madre a su domicilio de calle Bozzetti, no encontró a su hija H.J.L, de 12 años y al averiguar, se enteró que alrededor de las 22:30 horas, subió a un automóvil acompañada de un hombre.

Rápidamente, radicó la denuncia y el personal de calle de la Seccional Segunda comprobó, por el seguimiento de las cámaras de seguridad, que ambos se dirigieron a la estación de trenes local, donde abordaron la formación rumbo a Retiro.

Las cámaras toman al sujeto al llegar a la estación de trenes de Junín

Una vez iniciado el protocolo de búsqueda de personas, desde Junín se solicitó la colaboración de la DDI Chacabuco (allí hay un grupo de avanzada) a fines de interceptar la formación que estaba en viaje y aprehender al hombre.

Así, en la vecina ciudad, la policía abordó la formación, y lograron individualizar en el vagón Nº 502 a la menor, y a BÁEZ JUAN CARLOS, (32), quien vestía campera refractaria color verde flúor de la policía de la Provincia de Buenos Aires con sus respectivos logos identificatorios.

El hombre fue detenido de manera inmediata por el delito de Rapto (Sustracción o retención de una persona por medio de ardid o engaño con intenciones de menoscabar su integridad sexual).

En principio, la fiscal Vanina Lisazo lo imputó por ‘usurpación de títulos y honores con Coacción y Abuso Sexual Infantil’, siendo trasladado hasta la sede de la DDI de Chacabuco para cumplir con los recaudos legales, donde quedó alojado hasta su traslado a la primera audiencia en sede judicial con fines indagatorios.

La Fiscal destacó el rápido accionar de la mamá al denunciar el hecho y de todas las fuerzas intervinientes y confirmó que el hombre mantenía vínculo telefónico con la nena desde hacía unos 15 días; «los chicos creen que están hablando con alguien de su edad y no es así, hay que estar muy atentos» dijo, y alertó: «Los padres tienen que saber que no pueden dejar a los chicos tanto tiempo solos con el teléfono o la computadora».

En diálogo con TeleJunín, Lisazo dijo que «esperan el resultado de las pericias para saber si hubo algún intercambio de fotografías de contenido sexual, si el acusado actuó solo o forma parte de alguna red y si el certificado de discapacidad que utilizaba es real o apócrifo. Todavía hay mucho trabajo por delante, agregó»

Respecto de la menor, se solicitó la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente de la Municipalidad de Chacabuco y fue restituida a su mamá.

Fuente e imagen: Semanario de Junin