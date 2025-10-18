La Plata: violenta pelea entre «trapitos», repartidores e integrantes de Hells Angels

Durante la madrugada de este sábado el centro de la ciudad de La Plata vio alterada su tranquilidad por una pelea entre integrantes del grupo de motoqueros “Hells Angels” y un grupo de cuidacoches o “trapitos”. El violento episodio, que quedó registrado en video, ocurrió frente a la Gobernación, sobre la calle 51 entre 5 y 6 de la capital bonaerense, a la salida del Mercado Baxar. Se sumó a otro episodio violento entre trapitos y un integrante del grupo de motoqueros ocurrido el viernes a la tarde.

“Fue una locura, los tipos salieron del local y empezaron a discutir con los trapitos. Después se fueron a las manos y nadie los pudo frenar ”, relató una persona que presenció la escena y filmó parte del hecho con su celular.

Los “Hells Angels”, un club internacional de motociclistas de larga trayectoria, se encuentran en La Plata desde el jueves, alojados en un hotel céntrico y realizando distintas actividades en la ciudad y sus alrededores.

Su presencia había generado expectativa y también preocupación por parte de las autoridades locales, que montaron operativos preventivos de seguridad.

Pelea del viernes

De hecho, el viernes por la tarde hubo otra gresca entre cuidacoches y un miembro de Hells Angels. La disputa comenzó —aparentemente— con un malentendido y terminó en un violento forcejeo a plena luz del día.

Todo inició cuando los cuidacoches comenzaron a agredir sin razón aparente a uno de los motociclistas del grupo. El motoquero, de nacionalidad inglesa, según indicaba el chaleco que llevaba puesto, caminaba tranquilamente por 6 entre 48 y 49 cuando comenzó a ser increpado. El cruce verbal se transformó rápidamente en empujones y gritos, lo que desató una situación tensa en el lugar.