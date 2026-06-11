Fuimos a denunciar una estafa de $5.598.000 contra la Cooperativa y terminamos imputados: “la Justicia que castiga a quien denuncia”

Lo que debería ser un caso de investigación penal contra quienes defraudaron a la Cooperativa termina siendo, increíblemente, una causa judicial contra quienes fueron víctimas y la denunciaron.

Omar Miguel Malondra, Carmen Castagnino y Alfredo Poggi, vecinos de Nueve de Julio, integrantes del Consejo de administracion de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda., recibieron a travez del Municipio de Nueve de Julio fondos públicos nacionales provenientes del «Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Mas Patria» destinados a ejecutar un plan de obras que incluía la iluminación con LED de los tres Accesos a la ciudad.

Esos fondos fueron estafados por la empresa SUTEC S.A., cuyos representantes cobraron tres cheques de la Cooperativa y entregaron solamente una parte de las luminarias. Ante el incumplimiento, la Cooperativa agotó instancias de mediación y luego hizo la denuncia penal en Comodoro Py, confiando en que la Justicia investigaría a los verdaderos responsables.

¿Qué pasó entonces? La denuncia termina recayendo en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de Mercedes y el Fiscal Bidone -actualmente condenado por corrupto-, a partir de la presentación del nuevo abogado de la Cooperativa Eléctrica que plantea una versión tergiversada de los hechos; cambia la caratula a defraudación a la administracion publica y termina citando a los tres vecinos mencionados como imputados, en calidad de coautores.

Es decir: los que denunciaron quedaron imputados. Los que cobraron los cheques y desaparecieron, no fueron investigados.

EL ABSURDO DE ESTE CASO

La Cooperativa fue la víctima económica directa. Malondra, Castagnino y Poggi, ante el incumplimiento de la empresa SUTEC, impulsaron las mediaciones y la denuncia penal.

Sin embargo, la Fiscalía construyó la acusación sobre la forma en que se libraron los cheques omitiendo que SUTEC cobro la totalidad de las luminarias y no entregaron una parte de ellas.

EL MENSAJE QUE QUEDA EN LA SOCIEDAD

Cuando un ciudadano, una cooperativa o una institución decide denunciar una estafa, ¿puede costarle una imputación penal?, ¿la conclusión lógica es no denunciar? Y cuando nadie denuncia, los estafadores operan con total impunidad sobre los fondos del Estado, que son fondos de todos. Este caso no es solo una injusticia individual. Es una señal de alarma para cualquier ciudadano que necesita acercarse a la Justicia.

Este comunicado se emite en defensa de los derechos constitucionales de Omar Miguel Malondra, Carmen Castagnino, Alfredo Poggi y de todos aquellos ciudadanos honestos y comprometidos que, con profundo sentido de responsabilidad, entregan su tiempo, sacrifican momentos junto a sus familias y dedican sus mayores esfuerzos al servicio de la comunidad y que, a pesar de todo, aun confían en las instituciones de la República Argentina.

Por Lista Celeste