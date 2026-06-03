La oposición une fuerzas en Diputados y busca acorralar a Kicillof con la salud pública

Lo que los bloques opositores llaman “la crisis de IOMA” y la polémica por los casos de hantavirus se convirtieron en un nuevo punto de encuentro para una oposición que suele mostrar más diferencias que coincidencias en la Legislatura. En las últimas horas, diputados del PRO, La Libertad Avanza, los distintos bloques radicales, la Coalición Cívica y Unión y Libertad decidieron cerrar filas para avanzar con una ofensiva política contra el gobierno de Axel Kicillof.

La movida tiene dos ejes centrales: por un lado, la situación de la obra social de los estatales bonaerenses; por el otro, el manejo de la emergencia sanitaria vinculada al hantavirus y las declaraciones del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

LA OPOSICIÓN PIDE UNA SESIÓN ESPECIAL POR IOMA

La avanzada opositora quedó plasmada en un pedido formal, ingresado durante el primer día de junio, para que el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, convoque a una sesión especial destinada a tratar distintos proyectos relacionados con la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

La solicitud lleva la firma de 47 legisladores, una cifra suficiente para habilitar la convocatoria. Entre los impulsores aparecen referentes de prácticamente todo el arco opositor: Alejandro Rabinovich por el PRO, Diego Garciarena por UCR-Cambio Federal, Alejandra Lordén por la UCR, Agustín Romo por La Libertad Avanza, Martín Rozas por Unión y Libertad y Andrés De Leo por la Coalición Cívica.

En los fundamentos, los diputados advirtieron que “millones de bonaerenses manifiestan sentirse abandonados” por una obra social que atraviesa una profunda crisis prestacional.