China habilitó frigoríficos argentinos para exportar carne a ese destino

Tras la gira institucional y comercial realizada por autoridades nacionales en junio pasado, el GACC volvió a habilitar tres establecimientos ubicados en Córdoba, Salta y Buenos Aires, para exportar carne vacuna argentina.

En ese marco, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que la Administración General de Aduana de China (GACC) publicó el registro de Bustos y Beltran S.A (Córdoba); Frigorífico Bermejo S.A. (Salta) y COTO Centro Integral de Comercialización S.A (Buenos Aires); los cuales se suman a 68 establecimientos cárnicos argentinos que exportan al gigante asiático. .en función de las auditorías favorables realizadas, el GACC procedió a la habilitación para exportar carne vacuna con hueso y sin hueso enfriada y congelada.

Estos avances dan continuidad al trabajo que viene realizando SENASA junto con la Secretaría de Agricultura y Cancillería para fortalecer el comercio con China.